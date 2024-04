Bellissima performance di Antony Risi, esperto di pedagogia teatrale, sabato 20, presso la biblioteca comunale “Sandro Castelli” di Pontecurone, dove ad un gruppo di 15 bambini della scuola primaria del paese è stata raccontata in maniera spettacolare la famosa favola di Hansel e Gretel.

Per l’occasione una sala della biblioteca è stata preparata come un palcoscenico, con un sorprendente gioco di luci e di suoni, nel quali i piccoli spettatori sono stati a poco a poco immersi, fino a diventari loro stessi co-protagonisti. Al racconto ha fatto seguito un interessante laboratorio, che ha sviluppato l’attenzione e la creatività dei bambini, portandoli a riflettere anche sull’importanza del colore e su concetti importanti come “astratto”, “concreto”, “figurativo”. Ad organizzare l’evento, la bibliotecaria Martina De Marchi Da Ros.