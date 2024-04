La mostra “GULP! Fumetti in Ricamo” aprirà i suoi battenti dal 20 aprile al 1° maggio, presso i locali del Rondò di Imperia . L’evento, organizzato dall’Associazione culturale “Magia di Punti” in collaborazione con il Comune di Imperia e la Fondazione Novaro, si inserisce tra le manifestazioni celebrative del Centenario.

L’Associazione “Magia di Punti” promuove le arti manuali antiche, con una particolare dedizione al ricamo, un’arte millenaria capace di interpretare linguaggi diversi. Fondata nel 2001, l’Associazione ha già realizzato numerose mostre in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Imperia, tra cui l’esposizione “Fili e Legni verso il Giappone. Le Arti Incontrano Ligustro” nel 2021.

Quest’anno il percorso di studio e di ricerca continua, cogliendo la sfida di un linguaggio speciale: i comics e i fumetti. In questa occasione, la collaborazione con la Fondazione Novaro assume un significato speciale, in memoria di Claudio Bertieri, figura di spicco nel panorama culturale italiano e fondatore del 1° Salone Internazionale dei Comics a Bordighera nel 1965.

“Ringrazio l’Associazione “Magia dei Ricami” e tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questo evento. L’arte del fumetto rappresenta un patrimonio culturale prezioso che merita di essere celebrato e valorizzato. In un’epoca in cui la tecnologia e i mezzi di comunicazione digitale dominano la scena, è fondamentale riscoprire l’importanza dei fumetti come forma d’arte e veicolo di narrazione. La mostra “GULP! Fumetti in Ricamo” offre al pubblico l’opportunità di immergersi in un universo creativo unico, dove il ricamo diventa un nuovo linguaggio per esprimere le storie e le emozioni dei fumetti”, commenta l’assessore alla Cultura Marcella Roggero.

Durante l’apertura della mostra, presso la Sala Convegni della Biblioteca Civica si svolgeranno una serie di eventi concomitanti:

Laboratori per le scuole primarie – 22 e 29 aprile: alle ore 9:30, si svolgeranno laboratori dedicati alla scuola primaria, con l’obiettivo di coinvolgere attivamente gli studenti nell’esperienza artistica della mostra.

Incontro con il disegnatore Frederic Volante – 23 aprile: incontro dedicato alla scuola secondaria di primo e secondo grado con il disegnatore Frederic Volante alle ore 10:00

Conferenza “Cartoni animati e fumetti… in Liguria” – 23 aprile: la conferenza si terrà il 23 aprile alle ore 17:00 con l’intervento di Marco Frassinelli, autore del libro “Gibba e Lele Luzzatti”, Stefano Zanchi e Frederic Volante.

Programmazione del film “Dick Tracy” – 29 aprile: in collaborazione con il Cineforum di Imperia, alle ore 17:00 sarà proiettato il film “Dick Tracy” di Warren Beatty del 1990.