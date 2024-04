Il Circolo del Cinema al Megaplex Stardust

Dal 18 al 24 aprile Back to Black Regia: Sam Taylor-Johnson

Dal 18 al 24 aprile Cattiverie a Domicilio Regia: Thea Sharrock

I film verranno proiettati presso il Megaplex Strardust di Tortona in collaborazione con Tortona360, con la Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona e il patrocinio del comune di Tortona. ll prezzo del biglietto sarà di Euro 3,5 per gli iscritti al Circolo del Cinema (5 Euro proiezioni in 3D) normale per gli altri spettatori.

Dal 1 ottobre sarà necessario rinnovare la tessera del Circolo del Cinema per la stagione 2023-2024 o iscriversi all’Associazione presso la cassa del Megaplex Stardust di Tortona.

Back to Black

Regia: Sam Taylor-Johnson. Sceneggiatura: Matt Greenhalgh. Fotografia: Polly Morgan. Montaggio: Laurence Johnson, Martin Walsh. Attori: Marisa Abela, Jack O’Connell, Eddie Marsan, Lesley Manville, Ryan O’Doherty, Ansu Kabia, Bronson Webb, Juliet Cowan. Distribuzione: Universal Pictures. Produzione: StudioCanal, Monumental Pictures.Paese: USA, Gran Bretagna, 2024. Durata: 122 min. Genere: Biografico, Drammatico, Musicale

Back to Black racconta la vita e la carriera di Amy Winehouse, la cantante jazz inglese scomparsa il 23 luglio 2011, interpretata da Marisa Abela. Il film ripercorre i passi compiuti dalla musicista per diventare una star di fama mondiale e arrivare a vincere anche un Grammy Award. Al momento non si hanno ulteriori dettagli sulla trama. Nel cast del film troviamo anche Lesley Manville, Eddie Marsan e Jack O’Connell, rispettivamente nei ruoli della nona, del padre e del marito di Amy Winehouse.

Cattiverie a Domicilio

Wicked Little Letters Regia: Thea Sharrock. Sceneggiatura: Jonny Sweet. Fotografia: Ben Davis. Montaggio: Melanie Oliver. Attori: Olivia Colman, Jessie Buckley, Alisha Weir, Timothy Spall, Gemma Jones, Joanna Scanlan, Eileen Atkins, Lolly Adefope, Hugh Skinner, Anjana Vasan, Malachi Kirby. Distribuzione: BIM in collaborazione con Lucky Red. roduzione:Blueprint Pictures, South of the River Pictures, StudioCanal. Paese: Gran Bretagna, Francia, 2023. Durata: 102 min. Genere: Commedia.

Cattiverie a Domicilio si svolge nel 1922 e racconta di come le abitanti del piccolo paesino di Littlehampton, sulla costa meridionale dell’Inghilterra, si ritrovino da un giorno all’altro a ricevere lettere scandalose e oscene.

In breve tempo si diffonde nella comunità la voce secondo cui dietro la misteriosa identità del mittente possa celarsi l’intraprendente e single Rose Gooding. La vicina di casa della donna, Edith Swan, profondamente conservatrice, organizza una protesta che crea scandalo a livello nazionale.

A causa delle accuse, però, Rose rischia di perdere la custodia di sua figlia, ma prima che ciò possa accadere un gruppo di donne, guidate dalla poliziotta Gladys Moss, si propone di investigare per risolvere il mistero.