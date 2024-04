Sei pattuglie e dodici Carabinieri provenienti dalle Stazioni della giurisdizione, supportate dal personale dell’Aliquota Operativa, hanno dato esecuzione a un servizio di controllo straordinario sul territorio della Compagnia, in aggiunta ai normali servizi di pattuglia presenti.

I posti di controllo sulle principali arterie cittadine e i controlli ai sei locali hanno permesso di identificare oltre cento persone e trenta veicoli e di denunciare per guida in stato di ebbrezza il conducente di un’autovettura.

Il servizio ha visto anche l’impiego dell’Unità Cinofila dei Carabinieri di Volpiano con i due cani Jackie e Joni, per la ricerca di sostanze stupefacenti.I controlli, che dureranno per tutto il fine settimana, mirano a garantire la sicurezza stradale e il pacifico godimento dei luoghi di aggregazione per la cittadinanza.