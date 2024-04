Tra le iniziative più apprezzate, il Premio Aromatica valorizza il percorso professionale nel settore della cucina e dell’enogastronomia dei dianesi che si sono distinti nel mondo. Quest’anno il riconoscimento verrà consegnato a Paolo Pellegrino, la cui storia è una sequenza di successi e conquiste nel settore dell’hospitality. Originario del Golfo Dianese, Paolo Pellegrino ha trascorso gli ultimi anni a Londra, dove ha affinato le sue competenze, dalla gestione dei vini all’eccellenza del servizio in sala. Il suo percorso all’estero inizia nel 2012, quando si trasferisce nella City per cogliere opportunità di crescita professionale. Il primo passo significativo è l’ingresso nel rinomato Novikov Club, dove viene assunto come assistente sommelier, dando inizio a un’esperienza che plasmerà la sua carriera.

Durante i suoi anni a Londra, Pellegrino ha accumulato una serie di esperienze presso alcune delle migliori strutture gastronomiche della città e non solo. Dal ristorante dell’Hilton Hotel in Hyde Park al rinomato ristorante “Casa di Stefano”, passando anche per una parentesi formativa a Saint-Tropez, dove ha approfondito la conoscenza dei vini immergendosi completamente nel mondo dell’enologia.

La sua prima esperienza manageriale è stata presso il due stelle Michelin “Michel Roux” a Westminster, che gli è valsa il premio come ‘Best Front of House’, regalando a Pellegrino una grande soddisfazione. Questo riconoscimento ha sottolineato non solo le sue competenze enogastronomiche, ma anche le sue abilità nel gestire il servizio e creare esperienze indimenticabili per gli ospiti. L’esperienza presso il Michel Roux è stata un punto di svolta nella vita del sommelier dianese, che aveva già lavorato in diversi ristoranti stellati in Italia, come Cracco Peck, Ristorante Enoteca Pinchiorri, Il Mosaico, Caino e Relais Et Chateaux Il Pellicano.

Attualmente, Paolo Pellegrino ricopre la posizione di Direttore generale del Twist Connubio Restaurant a Londra, un locale che ha conquistato un posto di prestigio tra i migliori ristoranti della città. Il riconoscimento del premio di OpenTable, Dinner choice nel 2022 è una testimonianza tangibile del suo impegno e della sua dedizione nel fornire un’esperienza gastronomica superlativa ai clienti.

Nel ricevere il Premio Aromatica quest’anno, Paolo Pellegrino è stato onorato per il suo straordinario contributo al mondo dell’hospitality. Il suo viaggio professionale, caratterizzato da una continua ricerca di eccellenza e un impegno costante per offrire il meglio ai suoi ospiti, è un esempio ispiratore per tutti coloro che aspirano a raggiungere il vertice nel settore culinario.

“Sono onoratissimo di ricevere questo premio nella città in cui ho vissuto per 20 anni, prima di trasferirmi a Londra – dichiara Paolo Pellegrino -. Ho lasciato Diano Marina con l’idea che avesse poco da offrire per chi lavora nell’hospitality ma sono stato molto felice di ricredermi tornando recentemente e scoprendo una vivacità imprenditoriale che non mi aspettavo. È una realtà rinnovata e non escludo un ritorno alle mie origini, nella cittadina in cui sono cresciuto, magari per iniziare una nuova avventura professionale. Ricevere il Premio Aromatica non è solo una grande soddisfazione per me – aggiunge Pellegrino – bensì una straordinaria opportunità per trasmettere un importante messaggio alle nuove generazioni, che hanno tanto bisogno di ispirazione, soprattutto in un periodo così difficile per questo settore, che a Londra sta vivendo una crisi considerevole. I giovani hanno bisogno di incoraggiamento ma anche di schiettezza: è un lavoro faticoso, che necessita tanta gavetta per poter essere appreso al meglio, ma che è in grado di dare davvero molte soddisfazioni”.

Il Premio Aromatica è stato consegnato negli scorsi anni a Giuliano Sperandio, allora al ristorante Le Clarence di Parigi e oggi Executive chef de Le Taillevent, sempre a Parigi; a Chiara Ritondale, già Pastry chef del mitico Claridge’s di Londra, ora da Damini Macelleria e Affini, ristorante stellato a Arzignano (VI); a Lorenzo Taramasco, già chef de partie al Ristorante Del Cambio di Torino; ad Andrea Benvegna, bartender di fama mondiale oggi al Surf di Imperia e a Marco Bonaldo che, con la sua visionaria Galateo&Friends, da oltre vent’anni è pioniere nel promuovere la cultura dell’olio extra vergine d’oliva nel mondo.

“Aromatica, profumi e sapori della Riviera Ligure” è la grande rassegna dedicata al basilico, alle erbe aromatiche, alle eccellenze dell’agroalimentare e dell’enogastronomia, ai prodotti tipici locali, con expo dei produttori, degustazioni, cooking show, laboratori, cene a 4 mani, cene a tema, conferenze, presentazioni di libri, concorsi, un’area dedicata allo street food di qualità, e molto altro ancora. L’evento – organizzato dal Comune di Diano Marina e da Gestioni Municipali – è realizzato con la partecipazione dell’Assessorato all’Agricoltura della Regione Liguria e Camera di Commercio Riviere di Liguria e grazie all’impegno di qualificati partner: Supermercati Arimondo Pam ed Eurospin (main sponsor), Frantoio Venturino (gold sponsor) Il Giardino dell’Edilizia, Banca d’Alba, Rb Plant, Acqua Calizzano, Generali Assicurazioni Piazza Rossini Imperia e Intesa Grandi Impianti.

Aromatica si avvale anche del patrocinio del Ministero dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare, dell’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo e della Prefettura e della Provincia di Imperia.

Il programma completo della manifestazione viene aggiornato su aromaticadianese.it, dove è già disponibile l’elenco delle strutture alberghiere che – con la collaborazione di Federalberghi Golfo Dianese – nei giorni della manifestazione riserveranno agli ospiti, per permanenze di almeno due notti, un trattamento economico speciale.

