Diano Marina si prepara ad accogliere una nuova, interessante opportunità di dibattito e di confronto, questa volta dedicata alla sostenibilità energetica. Venerdì 19 aprile 2024, la Sala Consiliare del Comune tornerà a essere palcoscenico per la conferenza intitolata “La transizione energetica, le Comunità Energetiche Rinnovabili”, quarto appuntamento de I Venerdì della Conoscenza, che promette di essere un momento di approfondimento e di dibattito cruciale per comprendere e affrontare le sfide energetiche del futuro.

L’iniziativa, infatti, arriva in un momento cruciale in cui l’Europa sta affrontando sfide senza precedenti legate ai cambiamenti climatici e all’instabilità del mercato energetico. In questa cornice, le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) emergono come una soluzione innovativa e promettente, un tema su cui venerdì pomeriggio si confronteranno illustri relatori, tra cui il Prof. Antonio Pezzini, esperto in Filosofia e membro del Comitato Economico e Sociale Europeo e della Segreteria Tecnica del Ministero dell’Ambiente e Sicurezza Energetica (MASE), e il Dr. Nicola Armaroli, chimico di fama internazionale, Dirigente di ricerca al CNR, Direttore della rivista “Sapere” e Membro dell’Accademia Nazionale delle Scienze, Membro del Comitato Esecutivo della “European Chemical Society”, Premio letterario Galileo per la divulgazione scientifica.

I relatori guideranno il pubblico attraverso i quattro pilastri fondamentali della transizione energetica: decentramento, autonomia, responsabilità e solidarietà. Si parlerà delle opportunità e dei benefici economici legati alle CER, nonché dei necessari aspetti tecnici, regolamentari e delle procedure da seguire per adottare questa innovativa forma di produzione e consumo di energia. L’appuntamento di venerdì sarà coordinato da Luisa Tondelli, chimica, master in biotecnologie e PHD in biochimica, già esperto nazionale distaccato presso l’Unità di nanotecnologie e materiali avanzati della Commissione Europea, già Addetto Scientifico all’Ambasciata Italiana di Londra e membro del Progetto Foresight.

L’incontro – che fa parte dell’evento “I Venerdì della Conoscenza”, organizzato dal Comune di Diano Marina con il patrocinio di Regione Liguria – è aperto a tutti, con ingresso libero. Tuttavia, si consiglia di confermare la presenza inviando una mail a cultura@comune.dianomarina.im.it o registrandosi sulla piattaforma Eventbrite all’indirizzo http://tinyurl.com/VdConoscenza. Partecipando agli incontri i giornalisti potranno ottenere crediti validi per la formazione professionale continua.

Venerdì 19 aprile 2024

“La transizione energetica, le Comunità Energetiche Rinnovabili”

Ore 16.00 – Sala Consiliare del Comune di Diano Marina

Venerdì 3 maggio 2024

“Il futuro del cibo o il cibo del futuro?”

Ore 16.00 – Sala Consiliare del Comune di Diano Marina

Venerdì 24 maggio 2024

“Il mondo invisibile delle nanotecnologie”

Ore 16.00 – Sala Consiliare del Comune di Diano Marina