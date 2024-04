Il fatto si è verificato questa mattina verso le 8,35 in corso Pilotti, quando il pensionato Tortonese G.S. di 86 anni, residente in via Brighenti nel rione Paghisano basso, si trovava alla guida della propria auto a breve distanza dalla propria abitazione ed è stato colto da un malore.

Secondo la prima sommaria ricostruzione l’Opel astra Station Wagon di colore bianco ha sbandato vistosamente sull’asfalto per terminare la sua corsa fuori strada.

E’ stato dato l’allarme e come potete vedere dalle immagini sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Tortona e l’ambulanza del 118 ma, come hanno anche accertato gli agenti della Polizia Municipale di Tortona l’uomo era già deceduto, probabilmente a causa di un malore che gli ha stroncato la vita