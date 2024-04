Tutto pronto per la prima edizione della “Mostra dei parmuei”, un evento straordinario dedicato alla storia e alla tradizione dell’intreccio delle foglie di palma nella Settimana Santa, un’antica pratica tramandata di generazione in generazione nelle famiglie dianesi.

L’evento – proposto dalla Confraternita della SS. Annunziata in collaborazione con gli “Artigiani dell’intreccio delle palme” del Golfo dianese e con il patrocinio del Comune – si terrà il 13 e il 14 aprile presso l’Oratorio Santissima Annunziata, situato davanti al porto turistico di Diano Marina. La “Prima mostra dei parmuei” non solo intende celebrare e preservare una tradizione radicata nel tessuto culturale della comunità locale, ma si propone anche di coinvolgere attivamente i residenti e i visitatori in questo importante momento di scambio e condivisione.

La manifestazione si configura come un vero e proprio workshop, dove i partecipanti avranno l’opportunità di imparare l’arte tradizionale dell’intreccio delle foglie di palma direttamente dagli esperti artigiani del Golfo dianese. Sarà un’occasione unica per immergersi nella storia e nelle tecniche di questa affascinante pratica artigianale.

La “Prima mostra dei parmuei” e il suo laboratorio saranno aperti al pubblico sabato 13 e domenica 14 aprile, dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00 e rappresentano un’imperdibile occasione per scoprire e continuare a tramandare la bellezza e la ricchezza della tradizione dell’intreccio delle palme.