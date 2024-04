Due interventi dei Vigili del Fuoco di Tortona nella giornata di oggi, domenica 21 aprile. Il primo riguarda un intervento in via Guala dove un’anziana è caduta sul balcone probabilmente risportando una frattura. La donna infatti non riusciva a rialzarsi.

I pompieri con una scala sono saliti sul terrazzo al primo piano e hanno aperto la porta dall’interno per far intervenire i soccorsi del 118 che hanno trasportato la donna in ospedale.

Il secondo intervento a Viguzzolo per un incendio ad un’abitazione provocato dal cattivo funzionamento di una canna fumaria.