Il prossimo 25 Aprile Alessandria si prepara a vivere il 79° anniversario della Liberazione nel ricordo dell’enorme sacrificio compiuto per rendere l’Italia un Paese libero e democratico, fondato sui principi solennemente sanciti dalla Carta Costituzionale.

Il senso di questa primaria Festa nazionale – per usare le parole del Presidente Sergio Mattarella durante il discorso ufficiale del 25 aprile dello scorso anno – è quello di coglierne profondamente la natura di «festa dell’identità italiana, ritrovata e rifondata dopo il fascismo», comprendendo quanto la Resistenza e la Lotta di Liberazione (08.09.1943 – 25.04.1945) fu «anzitutto rivolta “morale” di patrioti contro il fascismo per affermare il riscatto nazionale».

I Soggetti istituzionali coinvolti nella diretta promozione della celebrazione del 25 aprile di quest’anno ad Alessandria sono, oltre all’Amministrazione Comunale, la Prefettura di Alessandria, la Provincia di Alessandria, l’Istituto del Nastro Azzurro tra Combattenti Decorati al Valor Militare, l’Associazione Nazionale Famiglie e Caduti Dispersi in Guerra, l’ANPI-Comitato Provinciale di Alessandria, l’ISRAL-Istituto per la storia della resistenza e della società contemporanea in provincia di Alessandria “Carlo Gilardenghi”, l’Associazione Memoria della Benedicta, la Biblioteca Civica “Francesca Calvo” di Alessandria e ASM Costruire Insieme.

La cerimonia si avvale anche della partecipazionedell’Associazione culturale“Luciano Bevilacqua”con la Civica Banda Musicale “Giuseppe Cantone” di Alessandria.

L’articolazione dei momenti celebrativi è la seguente:

ore 09.00 – Cimitero Urbano Monumentale di Alessandria

Deposizione di una corona d’alloro al “Campo della Gloria”-Sacrario dei Caduti per la Libertà.

ore 09.30 – Cattedrale di San Pietro Apostolo, Piazza Giovanni XXIII, Alessandria

Celebrazione Eucaristica officiata da S.E. Mons. Guido Gallese, Vescovo di Alessandria, in suffragio dei Partigiani caduti.

A seguire, formazione del corteo – accompagnato dalla Civica Banda Musicale “G. Cantone” di Alessandria – e trasferimento a Palazzo Ghilini, sede della Prefettura e della Provincia di Alessandria.

ore 10.15 – Androne del Palazzo Ghilini, sede della Prefettura e della Provincia di Alessandria

Lettura del testo dell’Atto di resa delle forze armate nazi-fasciste ad Alessandria firmata a Palazzo Ghilini il 28 aprile 1945.

A seguire, formazione del corteo – accompagnato dalla Civica Banda Musicale “G. Cantone” – e trasferimento al Palazzo di Città.

ore 10.30 – Androne del Palazzo di Città di Alessandria

Deposizione di una corona d’alloro in ricordo dei Caduti per la Libertà.

A seguire, ripresa del corteo con il seguente percorso: piazza della Libertà, via dei Martiri, corso Roma, corso Crimea, Giardini Pubblici di corso Crimea.

ore 11.00 – Monumento ai Caduti – Giardini Pubblici di corso Crimea

Schieramento del picchetto d’onore interforze

Ingresso nello schieramento dei Labari e dei Gonfaloni

Cerimonia dell’Alzabandiera

Onori ai Caduti e deposizione di una corona d’alloro al Monumento

Saluto a cura di Dario Gemma (Presidente Sezione Comunale A.N.P.I. Alessandria), del Presidente della Provincia di Alessandria e del Sindaco della Città di Alessandria.

a seguire – Orazione Ufficiale

a cura di Angelo d’Orsi, storico e giornalista, già Ordinario di Storia del Pensiero politico all’Università di Torino.

Lettura della motivazione della Medaglia d’Oro al Valor Militare conferita nel 1996 al Gonfalone della Provincia di Alessandria per i sacrifici delle sue popolazioni e per l’attività partigiana delle sue comunità.

——————

Corone d’alloro, nel corso della giornata verranno altresì collocate presso il Monumento ai Caduti di Casalbagliano e di Cantalupo nonché presso la Lapide in ricordo di Luiz Lopes Dornelles, pilota del 1° Gruppo da Caccia della Forza Aerea Brasiliana in Italia, abbattuto il 26 aprile 1945 vicino all’attuale sede del Liceo Scientifico “G. Galilei” di Alessandria (spalto Borgoglio 49).

Si segnala inoltre che, dal 22 aprile al 3 maggio, la Biblioteca Civica “Francesca Calvo” (piazza Vittorio Veneto 1, Alessandria), in collaborazione con ASM Costruire Insieme, nell’ambito delle celebrazioni per l’Anniversario della Liberazione, proporrà un’esposizione tematica di novità editoriali sulla Resistenza e la Liberazione dal

nazi-fascismo.

Info orari di apertura al link:

www.comune.alessandria.it/servizi/politiche-giovanili-scuola-educazione/biblioteca-civica