La terza stagione del Teatro Marenco in collaborazione con la Fondazione Piemonte dal Vivo si avvia alla conclusione con l’ultimo spettacolo: Bagni arcobaleno di e con Giorgio Conte.

Ore 21:00

Dopo le nozze di diamante con la musica e la letteratura, Giorgio Conte costruisce uno spettacolo in cui racconta – attraverso aneddoti, canzoni e immagini – il percorso artistico iniziato ai Bagni Arcobaleno di Cavi di Lavagna (GE) all’inizio degli Anni ’60. Ripercorre di fatto parte significativa della storia della musica italiana, in una carriera iniziata dal Clan Celentano, continuata con altri interpreti (tra cui Mina, Ornella Vanoni, Fausto Leali, Loretta Goggi, Equipe 84, Wilson Pickett, Mireille Mathieu) e che dagli Anni ’90 ad oggi conta 13 album e un’attività live ininterrotta.

Con lui in scena il Maestro Alessandro Nidi (pianoforte e voce) a cui si aggiungono, nella seconda parte dedicata al concerto, Alberto Parone (batteria e basso vocale) e Bati Bertolio (fisarmonica e vibrandoneon).

Ore 16:30 il direttore artistico Giulio Graglia terrà la Scuola per il pubblico per approfondire la tematica del monologo interiore al femminile a teatro.

Ore 18:00 incontro con Giorgio Conte la compagnia per conoscere i retroscena dello spettacolo serale.

BAGNI ARCOBALENO

di e con Giorgio Conte

Alessandro Nidi – pianoforte e voce

Alberto Parone – batteria e basso vocale

Bati Bertolio – fisarmonica e vibrandoneon

fonico Daniele Fava

programmazione luci e proiezioni Gianluca Aloisio

regia luci Emiliano Ardini

produzione Musicità associazione culturale

BIGLIETTI SINGOLI – Palchi e platea

Intero € 30 | Ridotto* € 25

*Over 65, under 18, posti visibilità ridotta, iscritti FAI, possessori Abbonamento Musei, abbonati alle stagioni di Piemonte dal Vivo, clienti del regionale di Trenitalia, abbonati al Teatro Stabile di Torino.

Per i soggetti disabili o con limitata capacità motoria si segnala che l’accesso agevolato è riservato esclusivamente alla platea e al II ordine di palchi tramite ascensore.

ORARIO BIGLIETTERIA Teatro Marenco Novi Ligure

Martedì e venerdì dalle 17:00 alle 19:00.

Nelle date di spettacolo solo biglietteria serale a partire da due ore prima dell’inizio dello spettacolo.

Per l’acquisto dei biglietti singoli e dell’abbonamento potranno essere utilizzati: 18app e Carta del docente.

SI ACCETTANO ESCLUSIVAMENTE PAGAMENTI POS.

VENDITA ONLINE www.vivaticket.it

NON SONO CONCESSI RIMBORSI PER CAUSE NON IMPUTABILI ALLA FONDAZIONE