Sabato scorso, nella Biblioteca comunale parrocchiale di Gremiasco, è stata festeggiata la nomina di don Augusto Pietro Piccoli ad amministratore parrocchiale delle parrocchie della Natività di Maria Vergine in Gremiasco e dei Santi Siro e Rocco in frazione Castagnola. La nomina ufficiale di don Piccoli, già titolare di numerosi incarichi tra cui quello di Cappellano della Polizia di Stato, è avvenuta a febbraio da parte del Vescovo Mons. Marini a seguito della recente scomparsa di don Luigi Bernini ultimo parroco di Gremiasco. Ed ora i gremiaschesi hanno voluto salutare l’ ingresso del nuovo parroco con una piccola festa a sorpresa durante la quale, alla presenza del sindaco Dallocchio, gli è stata consegnato una targa di benvenuto .

Il pomeriggio è stato anche l’ occasione per ricordare ed omaggiare don Luigi Bernini, parroco di Gremiasco per oltre un decennio, con una targa commemorativa che verrà esposta nella chiesa parrocchiale. Toccanti le parole del sindaco in sua memoria.

Un emozionante pomeriggio per ringraziare don Luigi del lavoro svolto per tanti anni e dare un caloroso benvenuto a don Augusto. Si ringraziano per l’ organizzazione, la sig.a Carla, i volontari della biblioteca, il consiglio comunale e parrocchiale, il coro e tutti i parrocchiani che hanno contribuito e partecipato all’ evento.

Lorenza Cavanna