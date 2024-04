Gian Francesco “Checco” Galanzino è imprenditore di prima generazione, liberale e progressista, da 38 anni impegnato nel settore green. Ha cominciato a lavorare nel 1985, fondando la sua prima azienda impegnata in campo ambientale e da allora si occupa di sostenibilità e tecnologie verdi applicate al trattamento dei rifiuti, un settore che richiede sempre particolare capacità di visione e progettualità. “Quando ho iniziato a lavorare nel mondo delle green technologies – ricorda Galanzino – parlare di ambiente non era di moda, come non lo era il termine “sostenibilità”. Ma ho una buona resistenza, amo le sfide e soprattutto amo sognare. Mi piace guardare lontano e immaginare scenari che altri ancora non vedono. E mi piace farlo insieme a persone che, come me, sono quel tanto folli dal credere che cambiare sia sempre possibile, se l’idea è giusta”.

Negli ultimi 25 anni Galanzino si è dedicato allo sviluppo e alla crescita del Gruppo Entsorga, l’azienda di cui va più fiero. PMI innovativa specializzata in combustibili rinnovabili e nella ricerca di nuove biomolecole, Entsorga ha realizzato oltre 110 impianti in 28 Paesi diversi, con 11 brevetti e 9 marchi proprietari, alcuni dei quali studiati da Galanzino stesso. La società ha due sedi, una in USA, dove tra le altre cose si sta lavorando insieme a Boeing a un combustibile sostenibile per l’aviazione, e la sede centrale, rimasta orgogliosamente a Tortona. Checco, infatti, sente forte le sue radici e questo amore per la sua terra è proprio uno dei motivi che lo ha portato a candidarsi alle elezioni amministrative come Sindaco.

Il motto con cui si presenta ai tortonesi è Il Cambio di Passo. Un invito ad accelerare lo sviluppo di un territorio di eccellenza, ma anche un rimando alla sua storia sportiva, per cui molti già lo conoscono in città. Checco Galanzino èstato infatti campione mondiale dei 4 deserti, il primo a correre 1.000 km nei luoghi più inospitali della terra, oltre a compiere diverse imprese di arrampicata e alpinismo in Marocco, Pakistan e Bolivia. “Penso che la nostra città e il nostro territorio abbiano potenzialità gigantesche, che meritino di essere valorizzati. L’attuale Amministrazione ha già fatto alcune cose, ma ora è arrivato il momento di cambiare passo, di guardare almeno a 10 anni per programmare azioni di lungo respiro. Penso che il mio spirito di sognatore, con la mia esperienza organizzativa da imprenditore e la mia cocciutaggine piemontese, possano essere utili alla nostra città.”

Galanzino correrà con la sua lista civica, VOTA DERTHONA, un nome che è un invito a scegliere per una città dal grande passato e dal futuro ricco di potenzialità. “DERTHONA rappresenta le nostre radici, la nostra storia, ma DERTHONA è anche il nome delle nostre squadre sportive, dal Basket al Calcio, il nome del vino Timorasso, già ambasciatore del nostro territorio nel mondo…” ricorda con orgoglio Checco. “In lista, accanto a me, troverete persone provenienti dalla società civile, con esperienze e competenze diverse: una rappresentanza capace e trasversale, che ha dato vita a un programma articolato, concreto, entusiasmante.” In lista anche alcuni candidati provenienti da Italia Viva, che darà un appoggio esterno alla candidatura di Galanzino.

Il programma è suddiviso in 5 progetti chiave, ognuno dei quali con ricadute precise sugli 11 indicatori di qualità della vita dell’OCSE: Derthona Energia, Destinazione Derthona, Derthona in Salute, Derthona Outlet Diffuso e Derthona Sicura e Bella.

Per scoprirli più nel dettaglio è prevista una serata di presentazione, Giovedì 18 Aprile alla Sala Giovani del Teatro Civico di Tortona, alle 21. Sarà l’occasione per conoscere Checco Galanzino più da vicino, insieme a tutta la squadra, e iniziare a camminare, passo dopo passo, verso il futuro.

Ufficio Stampa VOTA DERTHONA – Galanzino Sindaco www.galanzino.it

Per scrivere le vostre idee al Candidato: galanzino@galanzino.it oppure, direttamente dalla Home page del sito, cliccando su #DilloaChecco

