Pronta risposta dei Carabinieri alle istanze del Sindaco e dei cittadini che avevano segnalato la presenza di numerosi extracomunitari presso un immobile abbandonato e risultato occupato abusivamente.

Lo scorso 12 aprile, la problematica era stata affrontata anche in Prefettura nel corso della periodica riunione del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, visti i precedenti interventi dei Carabinieri per risse e dissidi di varia natura fra gli extracomunitari che avevano occupato abusivamente gli otto appartamenti dello stabile.

Nella mattinata di ieri, i Carabinieri – a conclusione di un’attività investigativa che ha permesso di appurare la reale situazione – sono giunti in forze presso l’immobile e hanno identificato tutti i presenti, dando una risposta concreta a una situazione che iniziava a creare preoccupazione, in particolare nella zona di “Borgo Cittadella”.

Il servizio coordinato ha visto l’impiego dei Carabinieri del NOR e di alcune Stazioni dipendenti, in collaborazione con la Polizia Locale di Alessandria e l’unità cinofila.

L’attività ha consentito di identificare e arrestare uno degli occupanti abusivi, un 32enne, per detenzione ai fini spaccio di sostanza stupefacente, perché trovato in possesso di quasi un etto di marijuana e di 14 grammi di hashish.

In dodici sono stati invece deferiti per furto di energia elettrica e invasione di edifici, in quanto, oltre a occupare abusivamente gli appartamenti dello stabile, avevano manomesso i contatori, sottraendo energia elettrica per un valore ancora in fase di quantificazione.Dagli accertamenti, è emerso che quattro erano stati già denunciati per violazioni della normativa sull’immigrazione, nuovamente trasgredita nella circostanza, mentre altri due non avevano ottemperato all’ordine del Questore di abbandonare il territorio nazionale.

Link Video: https://we.tl/t-ntbkdfI9wX