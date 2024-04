E’ stato presentato ieri nella sala Giunta della Provincia di Alessandria il programma di due anniversari, il patto di gemellaggio Quargnento/Coubon e il centenario della scomparsa di Giacomo Puccini con la rappresentazione della Tosca, che daranno il via ad una serie di iniziative in programma a Marengo, per il territorio Alessandrino.

In occasione del XX anniversario del gemellaggio del Comune di Quargnento con la cittadina francese di Coubon, il Sindaco di Quargnento Paola Porzio ha illustrato il ricco programma ideato per la celebrazione della ricorrenza. La Delegazione francese arriverà direttamente a Marengo il prossimo 12 aprile, accolti dal Comitato di Quargnento e Autorità per poi essere accompagnati a visitare il Marengo Museum. Dichiara il Sindaco Porzio “Le famiglie di Quargnento accoglieranno nelle loro case gli ospiti di Coubon che tengono particolarmente a fare visita al sito napoleonico che rafforza la fratellanza fra i nostri due paesi”

Sul sito storico interviene il Presidente della Provincia, Enrico Bussalino, a sottolineare una volta di più la forza del “brand Marengo” per lo sviluppo turistico del territorio.

Al Marengo Museum sarà presente la nuova collezione di cimeli napoleonici provenienti dal Museo di Artiglieria di Torino. Tale prestito è stato fortemente voluto dal Consigliere provinciale Maurizio Sciaudone “Il Museo è stato arricchito da numerosi pezzi originali: 3 pezzi d’artiglieria, 6 fucili, 2 pistole, che danno ancora più lustro al primo museo napoleonico del mondo”

Il 13 aprile Alessandria renderà omaggio al Maestro Giacomo Puccini per ricordare il centenario della sua scomparsa; al Teatro Alessandrino andrà infatti in scena la Tosca, un dramma “alessandrino”, dove Marengo e la vittoria di Napoleone fanno da sottofondo storico al dramma dei protagonisti.

“C’è ancora modo di acquistare il biglietto, l’unica rappresentazione integrale alessandrina della Tosca, per la regia di Massimo Bagliani, che riporta il legame Tosca-Puccini-Marengo” sottolinea Efrem Bovo, Temporary Manager Marengo Come dichiarato dal Direttore d’orchestra Stefano Giaroli,”Alessandria merita la sottolineatura di un’opera di Puccini che sul libretto data in modo preciso il giugno del 1800. Solitamente si dice di un’opera storica mentre in Tosca tutto accade in tre atti riportando un fatto storico che dura meno di 24 ore”. E per Renata Campanella, soprano protagonista dell’opera” Tosca rappresenta l’unicità di una donna vera e e appartenente al popolo come lo era Anna Magnani”

I biglietti si possono acquistare online direttamente sul sito https://www.ticketone.it/event/tosca-cinema-teatro-alessandrino-17684546/