Il sindaco Claudio Scajola ha ricevuto questo pomeriggio, nel Salone Consiliare di Palazzo Civico, calciatori, staff e dirigenza della SSD Imperia Calcio, che nei giorni scorsi ha guadagnato sul campo la promozione in Serie D.

Il primo cittadino, che ha consegnato ai presenti un omaggio con lo stemma della Città di Imperia, ha colto l’occasione per fare il punto sui lavori allo Stadio Ciccione: “I primi giorni di maggio inizierà la risemina del campo, in modo che possa essere pronto per l’inizio della stagione. Sono già state sostituite le torri faro, sono stati rifatti gli spogliatoi e riqualificati molti degli spazi, come il bar. Con i progettisti che si stanno occupando della realizzazione della cittadella dello sport nell’antistadio, stiamo sviluppando due ipotesi per permettere il ripristino della tribuna dei distinti, chiusa da anni per motivi di sicurezza, e l’utilizzo del parcheggio lato cimitero”.

Il sindaco Scajola ha poi parlato delle ambizioni sportive che nutre per la squadra: “Il Comune si impegnerà ancora più che nel passato per supportare la società nella ricerca del sostegno finanziario necessario, attraverso sponsorizzazioni, affinché l’Imperia possa mettere nei suoi programmi, nei prossimi anni, la promozione in Serie C”.

In chiusura il sindaco ha annunciato che sono in corso interlocuzioni per l’organizzazione di un’amichevole speciale per la riapertura dello stadio