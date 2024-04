A Tortona è un volto noto, oltre che una persona seria e stimata che ha dimostrato di saperci fare e sapere esattamente cosa vuole.

Parliamo di Andrea Bani, ultimo gestore del famoso Gran bar Bardoneschi e attuale titolare dell’ Art Café in corso Alessandria, nonchè presidente della Confesercenti di Tortona.

Andrea ha sempre avuto le idee chiare e in un periodo in cui molti sono confusi ha deciso di non tirarsi indietro e ribadire il suo impegno in prima persona per migliorare la città di Tortona e il suo futuro, candidandosi a Consigliere comunale con la lista civica Fabio Morreale perché è un dovere civico cercare di dare tutto se stessi per il bene del luogo in cui viviamo.

Lo abbiamo avvicinato ponendogli alcune domande

Andrea, perché hai deciso di candidarti?

Ho scelto di candidarmi come Consigliere perchè sono innanzitutto appassionato alla vita della mia Città, nella quale ho deciso di far crescere i miei figli e di crearmi una mia impresa.

Le mie idee, interessi e aspirazioni volgono alla creazione di un commercio florido e coeso, per il quale tutti possano mettersi in campo cosi rendendo Tortona sempre più interessante e soprattutto un posto per poter vivere.

Bene e come intenderesti migliorare il Commercio?

Un’altra delle mie attitudini e aspirazioni sono legate ad un TURISMO culturale e paesaggistico legato al nostro meraviglioso settore dell’eno-gastronomia, nel quale assume carattere rilevante la gestione della ricettività , tutela dell’ambiente e della mobilità.

Tu sei stato anche all’estero e hai visto come funziona ma sei tornato qui.

Dopo diverse esperienze in Italia e all’estero, ha deciso di investire a Tortona nel centro storico, al Gran Bar Bardoneschi e attualmente Titolare dell’ ArtCafe di Tortona. Grazie alla mia esperienza come Imprenditore locale ho appreso le esigenze e le sfide che i commercianti e i cittadini devono affrontare ogni giorno. Durante gli anni ho sempre lottato per tutelare i diritti dei commercianti Tortonesi e per una gestione proficua e trasparente delle risorse pubbliche, impegnandomi attivamente in prima linea in varie battaglie, soprattutto durante la pandemia, quando armato di megafono e con spirito di sacrificio nel reinventarmi il lavoro per sopravvivere. Ed è proprio grazie al mio profondo senso di coesione sociale e all’esigenza di una voce senza compromessi, sta la ragione della mia candidatura a queste elezioni amministrative con la Lista Civica Fabio Morreale, con la quale condivido ideali, storia, valori e le priorità.

Cosa farai se verrai eletto?

Volgerò il mio impegno per un commercio coeso, organizzato ed equo, che valorizzi le attività locali e offra opportunità per tutti, con progetti reali e praticabili nel tempo, non solo promesse. Inoltre il mio più vivo interesse per un turismo davvero ricettivo, che riesca a riempire la nostra Città dall’interesse dei turisti, cosi portando nuove presenze e flussi economici, che possa così lasciare anche un buon ricordo a chi decide di visitarla.

Chi visita Tortona può godere della nostre eccezionali attrazioni culturali, commerciali ed eno-gastronomiche con la dovuta organizzazione della rete inter comunale; tengo a sottolineare la propensione ad un turismo sostenibile, che rispetti l’ambiente e valorizzi i prodotti locali senza concentrare tutte le sue energie solo sul centro città ma facendo respirare anche il fascino delle zone periferiche.

Quanto ritieni importanti questi tuoi progetti?

Credo che questi obiettivi siano essenziali per garantire una crescita economica e sociale sostenibile nel nostro Comune, e per offrire un futuro migliore per tutti i suoi abitanti ma soprattutto alle generazioni future. Con la mia passione e il mio impegno, sono convinto di poter contribuire a creare una comunità più giusta ed equa, in cui tutti possano trovare opportunità e prosperare grazie ad un lavoro sinergico e più edificante.

