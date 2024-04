“We Serve” non è solo il motto del Lions International, ma per i suoi componenti diventa un modo di essere quando si presentano importanti esigenze per la comunità.

Con questo spirito il Lions Club Tortona Duomo ha aderito con entusiasmo alla proposta di collaborazione con la Caritas di Tortona per un aiuto nella distribuzione dei pasti della Mensa che fornisce una trentina di pasti a mezzogiorno e sera alle persone più bisognose.

Da alcuni mesi, una decina di Socie e Soci del Club partecipano attivamente alla gestione della mensa insieme ai componenti di altre associazioni cittadine di volontariato. Il servizio si svolge presso l’ex Casa del Giovane, già sede dell’oratorio della Parrocchia del Duomo. In questo contesto la “squadra” del Tortona Duomo si è pienamente integrata e svolge il suo apprezzato servizio.

