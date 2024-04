Si è svolta oggi, gioved’ 4 aprile, allo “Scolastico” di Tortona, in corso Romita l’inaugurazione della prima mensa “plastic free” che presto sarà attivata in tutti plessi scolastici cittadini e che prevede di utilizzare stoviglie realizzate in materiale riutilizzabile, oltre all’installazione di una fontanella per l’acqua potabile, distribuita in caraffe, in modo da eliminare piatti, bicchieri, posate e in generale imballaggi in plastica, riducendo i rifiuti e i materiali non riciclabili.

All’evento erano presenti il Sindaco Federico Chiodi, l’Assessore Marzia Damiani, il Consigliere Comunale delegato all’Istruzione Matteo Fantone, la presidente Felicia Sirianni e i funzionari di Asmt Tortona che gestisce il servizio mensa nelle scuole tortonesi.