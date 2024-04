Anche a San Bartolomeo al Mare continua il percorso verso la sostenibilità ambientale grazie ad una nuova campagna dedicata al compostaggio domestico, promossa dall’Amministrazione comunale in collaborazione con Egea Ambiente. Nei prossimi giorni sono in programma appuntamenti informativi dedicati a quella che è considerata la pratica più ecosostenibile che ci sia, che trasforma l’organico – uno dei rifiuti più complessi da smaltire – in una risorsa utile per le nostre piante o il nostro giardino. Finalità della campagna è quella di stimolare una gestione più consapevole dei rifiuti organici, con l’obiettivo di ridurre i quantitativi di rifiuti da conferire agli impianti di trattamento, sottraendo al circuito di gestione quelli a matrice organica -costituiti principalmente da scarti di cucina e da scarti vegetali- e generando benefici ambientali ed economici.

A San Bartolomeo al Mare i punti informativi forniranno tutte le informazioni e chiariranno i dubbi dei cittadini si terranno:

Lunedì 15 aprile dalle 8:30 alle 12:30 presso il mercato

Mercoledì 17 aprile dalle 8 alle 13 presso Giardini 8 marzo (via Aurelia, angolo Via al Santuario)

L’iniziativa nasce dal decreto-legge 116/2020, che recepisce le direttive UE sull’economia circolare, con il quale viene stabilito l’obbligo di differenziare e riciclare i rifiuti organici alla fonte, anche mediante attività di compostaggio sul luogo di produzione, oppure di raccoglierli in modo differenziato, senza miscelarli con altri tipi di rifiuti. Infatti, circa il 30% dei rifiuti che produciamo è costituito da materiale organico, ovvero avanzi di pranzi e cene (bucce, verdure, gusci, pasta, ecc.) e residui del lavoro di orto e giardino (erba, foglie, radici, rametti, ecc.), che attualmente finiscono nella pattumiera di casa e, successivamente, in discarica, con notevoli problemi ambientali ed elevati costi di smaltimento. Il compostaggio domestico è quindi una delle risposte più immediate per ovviare a questo problema.

Ulteriori informazioni sono disponibili chiamando il numero verde 800 54 63 54 o sul sito www.egea.it