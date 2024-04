Martedì 9 aprile dalle 9.00 alle 12.00 al Teatro Civico di Tortona si terrà la conferenza “Dall’ecologia superficiale all’ecologia integrale”. Relatori il filosofo e teologo Luciano Valle che ci inviterà a “non cullarci nelle riflessioni e nelle prassi dell’ecologia superficiale, ma di pensare alla Terra come a un “organismo vivente”, come a una vasta e varia famiglia che deve essere conosciuta, amata, custodita come la nostra “casa comune””. Altro relatore, l’agronomo- umanista Alberto Mallarino che ci accompagnerà nel passaggio dalla visione meccanicistica del Pianeta Terra alla attuale visione in cui: “la Natura non è una macchina creata, ma piuttosto una fisiologia vivente, immensa, autogenerantesi, aperta e capace di reagire al mutare delle circostanze”. Ci sarà anche un momento per interventi e per domande e risposte

La conferenza è dedicata esclusivamente agli Studenti e Professori delle Scuole Superiori di Tortona: Liceo Peano, Ist. Marconi e Ist. Santachiara.

L’evento gode del patrocinio non oneroso del Comune di Tortona.