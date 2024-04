Due settimane di iniziative per la Giornata mondiale per l’igiene delle mani organizzate dall’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Alessandria e nello specifico dalla struttura di Prevenzione e controllo infezioni ospedaliere e Antimicrobial Stewardship, il cui responsabile è il dottor Cesare Bolla.

Si é inizieto già nella giornata di oggi, lunedì 29 aprile, con la mostra “Le mani dell’ospedale”, un’esposizione degli scatti di Lucia Voltaggio, fotografa ma anche dipendente dell’AOU AL con Incarico Organizzazione Processi ambulatoriali e Dh e Referente DiPSa Processi di assunzione personale del comparto, che ha immortalato le “mani che lavorano” all’interno dei presidi ospedalieri alessandrini.

«L’obiettivo – ha spiegato Voltaggio – è quello di rappresentare le mani di tutti coloro che lavorano per una presa in carico a 360° dei nostri pazienti. Nella mostra, quindi, non troverete ritratte solamente le mani di operatori sanitari, ma anche di tutto il personale che ruota attorno al benessere della persona».

I pannelli espositivi si potranno ammirare nel corridoio centrale del “Santi Antonio e Biagio” in fondo all’ingresso di via Venezia 16 fino al 12 maggio, data della Giornata internazionale dell’infermiere e proprio alle professioni sanitarie afferenti alla DiPSa, la Direzione delle Professioni Sanitarie diretta dalla dottoressa Lorella Gambarini è dedicata parte della mostra.

A fianco della mostra, il 6 maggio sarà allestito uno dei quattro punti informativi per consegnare ai visitatori dei vari reparti gel disinfettante e un opuscolo informativo che contiene alcune semplici, ma fondamentali, regole sul “Quando e come” lavarsi le mani. Gli altri tre banchetti saranno all’ingresso di Spalto Marengo, all’interno della struttura di Medicina Interna, diretta dal professor Luigi Castello, e al Presidio riabilitativo Borsalino.

Nella giornata di venerdì 10 maggio sarà invece presente un punto informativo sull’igiene delle mani al Presidio Infantile: qui sarà distribuito un opuscolo dedicato ai giovani pazienti del “Cesare Arrigo” dal titolo “Proteggi te stesso e gli altri”.«L’igiene delle mani – ha sottolineato Paola Toselli, Coordinatore infermieristico della struttura Servizio, Prevenzione, Controllo Infezioni Ospedaliere – è fondamentale per prevenire la diffusione di malattie infettive in ambito ospedaliero e comunitario e quindi sensibilizzare la popolazione e gli operatori è molto importante, perché bisogna abituarsi a lavarsi le mani prima di preparare da mangiare, prima di mangiare, prima e dopo essere stati vicini a qualcuno che è malato, dopo aver utilizzato i servizi igienici, dopo aver cambiato il pannolino a un bambino, dopo aver starnutito o tossito, dopo aver toccato un animale e dopo aver frequentato luoghi affollati o di aggregazione».