Inaugurati questa mattina, giovedì 11 aprile, al secondo piano del palazzo degli uffici amministrativi dell’AOU AL di Via Santa Caterina da Siena i murales della nuova sede del Dipartimento Attività Integrate Ricerca e Innovazione (DAIRI), diretto dal dott. Antonio Maconi, e del DAIRI Regionale, ovvero il Dipartimento di coordinamento della ricerca regionale di Azienda Zero.

Realizzati dall’illustratore Lele Gastini, rappresentano alcune scene generiche di ricerca, nonché otto parole chiave che identificano il Dipartimento: innovazione, integrazione, organizzazione, progresso, network, sfida, consapevolezza, realtà, sono solo alcune delle caratteristiche individuate in maniera condivisa nell’ambito della plenaria del DAIRI dell’8 settembre scorso da cui è scaturito anche il manifesto delle attività del Dipartimento.

«Dopo un’inaugurazione “a porte chiuse” solo per gli addetti ai lavori in occasione della visita della Quarta Commissione Sanità della Regione Piemonte, – ricorda Annalisa Roveta, Responsabile dei Laboratori di Ricerca DAIRI – ci sembrava giusto e doveroso valorizzare questi bellissimi murales in un momento pubblico e condiviso con la comunità, con i nostri stakeholder e i nostri donatori. Si tratta infatti anche di un’occasione per loro per conoscere i ricercatori e i giovani che stanno usufruendo delle borse di studio finanziate proprio grazie alla generosità dei sostenitori di Solidal per la Ricerca e scoprire i locali in cui ogni giorno prende forma la ricerca in un modo forse un po’ inusuale e sconosciuto ai più, ovvero negli uffici e non solo nei laboratori».

La collaborazione con Lele Gastini, illustratore freelance e creativo di Alessandria che nonostante la sua giovane età ha già esposto i suoi lavori in tutto il mondo, prosegue già da diversi anni. L’impegno di accompagnare l’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Alessandria e il DAIRI nel complesso compito di spiegare la ricerca sanitaria alla comunità attraverso le immagini, infatti, prende il via nel 2021 con il progetto “Le parole della ricerca”. Si tratta di venti tavole disegnate da Gastini e da Elena Zecchin (che ha illustrato l’altra sede del DAIRI in Via Venezia) che rappresentano in maniera figurativa le attività di ricerca condotte dalle Unit Disease della Medicina Traslazionale, ora diretta dal Prof. Luigi Castello, e che facevano da spunto per una campagna social in cui i due artisti disegnavano in diretta Facebook sui canali aziendali mentre i professionisti delle Unità di ricerca spiegavano il loro lavoro.

Sempre insieme a Gastini, è stato poi ideato lo slogan di Solidal “Spazio alla ricerca” con l’obiettivo di ricordare che tra le attività dell’Ospedale di Alessandria vi è proprio la ricerca, riconosciuta ufficialmente come una delle tre mission aziendali insieme all’assistenza e alla didattica dopo la trasformazione in AOU, e far conoscere sul territorio questa realtà, rafforzando la cultura della ricerca a Km 0 legata alla cultura del dono.

«I murales si sviluppano in due corridoi della sede del DAIRI – spiega Lele Gastini – e sono stati realizzati con diverse tonalità di blu, una scelta un po’ inedita quindi per me che uso solitamente il bianco e nero. Ho messo al centro la ricerca e l’innovazione, attraverso le icone e le parole che simboleggiano queste attività, ma anche rappresentando le persone che le svolgono quotidianamente, soprattutto la figura della donna ricercatrice. Mi sono divertito con questa illustrazione a immaginare un futuro in mano alla ricerca e alla scienza».