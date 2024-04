Nell’aria primaverile di Diano Marina, una brezza di cultura e scienza si fa sentire con l’arrivo di uno spettacolo teatrale unico e avvincente. Il Comune di Diano Marina, in collaborazione con il Politeama Dianese – Teatro Sandro Palmieri, ricorda lo spettacolo “La donna della bomba atomica” – scritto e portato in scena dalla fisica, scrittrice e attrice Gabriella Greison – con lo speciale invito dell’assessore Messico.

In programma per venerdì 12 aprile alle 21.00, questa rappresentazione promette di catturare gli animi degli spettatori, immergendoli in un viaggio nel cuore della storia e della scienza. Tratto dal suo ultimo libro edito da Mondadori, lo spettacolo è parte integrante de I Venerdì della Conoscenza, un ciclo di incontri che si pone l’obiettivo di aiutare a comprendere gli avvenimenti che stanno plasmando il nostro mondo.

“Al Politeama Dianese celebriamo l’incontro tra cultura, scienza e arte” dichiara l’assessore alla cultura Sabrina Messico. “Un legame che funge da fil rouge in questa seconda edizione de I Venerdì della Conoscenza, nella convinzione che solo laddove cultura, scienza e arte vengono considerate parti integranti e fondamentali per ampliare i processi conoscitivi, sia possibile per l’uomo allargare il campo delle riflessioni e comprendere meglio i cambiamenti che velocemente travolgono la nostra vita quotidiana. Gabriella Greison incastona perfettamente il connubio tra arte e scienza: si tratta di un nome illustre della fisica, della letteratura e del teatro che ci farà assaporare pillole di cultura in vesti teatrali. Un’occasione davvero speciale all’interno del nostro ciclo di conferenze, che con grande piacere abbiamo voluto condividere con il pubblico”.

L’ingresso allo spettacolo è libero e non richiede prenotazione. Al Politeama Dianese, la sera dello spettacolo, si potrà acquistare una copia del libro da cui è tratto lo spettacolo teatrale, uscito lo scorso 20 febbraio.



“La donna della bomba atomica”

Venerdì 12 aprile – ore 21.00

Politeama Dianese – Teatro Sandro Palmieri

Via Cairoli 35, Diano Marina

cultura@comune.dianomarina.im.it