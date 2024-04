Sono stati inaugurati oggi, giovedì 4 aprile 2024 i “Baby Pit Stop Allattamento” presso il Museo Civico, nel Complesso di Santa Croce, e presso la Biblioteca delle Ragazze e dei Ragazzi, situata nei suggestivi spazi del Castello del Monferrato.

La creazione di questo spazio, dedicato alle mamme e ai bambini, rientra nel Piano Famiglia della Città di Casale Monferrato, seguendo un’ottica di promozione e sostegno dell’allattamento come fondamentali per la salute pubblica in Europa. Questa iniziativa, infatti, si inserisce perfettamente negli obiettivi strategici del Piano Regionale di Prevenzione 2020/2025 e del Tavolo Intersettoriale “Primi 1000 giorni”.

L’allattamento materno è riconosciuto come il modo normale e naturale di fornire al bambino tutti gli elementi nutritivi essenziali per una crescita e uno sviluppo sani, offrendo numerosi fattori protettivi. Nonostante la sua natura semplice e naturale, le donne possono incontrare difficoltà nell’allattare i loro bambini in pubblico, motivo per cui l’UNICEF promuove la creazione di una rete di sostegno per le mamme che allattano fuori casa.

I nuovi Baby Pit Stop Allattamento offrono non solo un luogo confortevole per nutrire e cambiare i bambini, ma anche spazi nei quali le mamme possano riposarsi durante le uscite con i loro piccoli. La loro posizione strategica li rende facilmente accessibili e utili per le famiglie che visiteranno il museo o la biblioteca.

L’Assessore alle Pari Opportunità Daniela Sapio e l’Assessore alle Politiche Sociali Luca Novelli sottolineano: “Con l’inaugurazione di questi spazi facciamo un passo importante verso la creazione di comunità più inclusive e supportative per le mamme che scelgono di allattare, fornendo loro il sostegno pratico di cui hanno bisogno per farlo con comodità e tranquillità, ovunque si trovino. La collaborazione tra le istituzioni locali e le organizzazioni internazionali come l’UNICEF dimostra l’impegno condiviso per garantire il benessere delle mamme e dei bambini, promuovendo pratiche di allattamento materno che sono fondamentali per la salute e lo sviluppo di tutta la comunità”.

Paola Golzio, Presidente Comitato UNICEF di Alessandria, prosegue: “Direi semplicemente che Unicef, che ha molto a cuore questo progetto Baby Pit Stop, è particolarmente felice di questa collaborazione con il Comune di Casale, dove finalmente Unicef ha trovato uno spazio che ci auguriamo di poter ampliare”.

Conclude l’Assessore alla Cultura Gigliola Fracchia: “Abbiamo sempre messo il massimo impegno per rendere i nostri luoghi della cultura fruibili e accessibili a tutti e con questa iniziativa diamo nuovo impulso a queste politiche supportando la presenza delle mamme e dei più piccoli”.