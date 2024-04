Nei giorni scorsi alla Breast Unit- senologia e al Day Hospital oncologico sono state donate due parrucche organiche di media lunghezza, del valore di circa 2.000 euro l’una.

Anche queste parrucche sono state realizzate con i capelli donati dalle tortonesi e al lavoro dell’Associazione nazionale “Una stanza per un sorriso ODV”, che ha fornito un supporto ineguagliabile.

Nonostante il progetto “Tagliamo per Bene”, ideato dal gruppo femminile di Forza Italia e oggetto di una mozione presentata in Consiglio Comunale e approvata all’unanimità, si sia concluso da oltre 1 anno, oltre 103 tortonesi e di paesi limitrofi, in questi mesi, hanno continuato a donare i loro capelli e le parrucchiere di Tortona hanno conservato questi preziosi tagli. Un sentito ringraziamento a tutte loro che hanno continuato a credere in questa iniziativa.

Il fulcro di questo progetto, vale a dire il messaggio di donare qualcosa di sè agli altri è stato perfettamente recepito e non si è fermato permettendo di sostenere ancora le pazienti oncologiche di Tortona e di tutta Italia.