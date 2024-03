Venerdì 22 marzo alle ore 16.00, presso la sala consigliare del Comune di Diano Marina, si terrà una conferenza di grande rilievo su “L’impatto della trasformazione climatica sull’ambiente, sulla società e sull’economia”. Si tratta del terzo appuntamento de I Venerdì della Conoscenza, dedicato al cambiamento climatico, un tema che il Global Risks Report del World Economic Forum pone in cima alla lista prioritaria dei rischi globali dei prossimi 10 anni. Tra le situazioni di crisi più pressanti, anche le guerre, l’amplificazione delle tensioni che accompagnano il cambiamento tecnologico e la disinformazione, tutti argomenti presi in esame dal ciclo di conferenze dianese patrocinato da Regione Liguria, che si pone come obiettivo quello di permettere una migliore comprensione dei fenomeni che stanno cambiando il mondo.

La trasformazione climatica in atto sta mutando profondamente le nostre condizioni di vita, richiedendo con urgenza una transizione verso un nuovo modello economico capace di assicurare una crescita integrante, inclusiva, sostenibile e intelligente. Questa transizione, che si presenta come una sfida di proporzioni epocali, necessita di un radicale cambiamento culturale per affrontare la realtà in continuo mutamento con un approccio olistico e solidale.

La conferenza si propone di esplorare le questioni cruciali legate alla trasformazione climatica e alla necessaria transizione verso un modello di sviluppo più sostenibile. Saranno affrontati temi come la consapevolezza dell’urgenza e della necessità di cambiare, oltre alla possibilità di uscire entro il 2050 dal modello quantitativo, inquinante e non sostenibile di sviluppo, principale causa della trasformazione climatica. Parteciperanno attivamente gli studenti del Ruffini di Imperia, che in questi giorni stanno riflettendo anche sul ruolo della digitalizzazione, che ha portato alla riduzione delle distanze e all’annullamento del tempo. Le loro considerazioni porteranno a dubbi e domande da rivolgere ai relatori della conferenza: il Dr. Ruggero Casacchia (Geologo di professione, ricercatore presso il CNR, già Presidente dell’Associazione Italiana per il “Remote Sensing”, e membro del Progetto Foresight del CNR) e il Prof. Roberto Buizza (Fisico, matematico e climatologo, docente presso la Scuola Sant’Anna di Pisa, già ricercatore e Capo della Divisione “Predictability” del “Centro Europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine”, e Addetto Scientifico all’Ambasciata Italiana di Londra). A mediare l’incontro sarà Giorgio Einaudi, Fisico, Direttore scientifico Progetto Foresight del CNR, Membro della Fondazione Comitans, già Professore all’Università di Pisa e Consigliere scientifico all’Ambasciata italiana a Washington.

La conferenza rappresenta un’opportunità unica per approfondire la comprensione della trasformazione climatica e per discutere soluzioni concrete e strategie per affrontare questa sfida globale. Il gennaio 2024 è stato il gennaio più caldo (e il più umido in gran parte dell’Europa) da quando si è iniziato a registrare le temperature: lo ha annunciato il Servizio di monitoraggio dei cambiamenti climatici Copernicus, attuato dal Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio raggio. Inoltre dalle registrazioni risulta che la temperatura media globale degli ultimi dodici mesi (febbraio 2023 – gennaio 2024) è la più alta mai registrata. La trasformazione climatica in corso sta cambiando drammaticamente le nostre condizioni di vita imponendoci con urgenza una transizione verso un nuovo modello economico in grado di garantire una crescita integrante, inclusiva, sostenibile e intelligente. Una transizione difficile, non realizzabile senza un radicale cambiamento culturale che ci renda capaci di vedere e affrontare la realtà, in continuo mutamento, con un approccio olistico e solidale necessario per gestire come un sistema e bene unico: persone, cibo, acqua, energia. La complessità di questo sistema impone di prendere in considerazione oltre alle sfere tradizionali della terra come l’idrosfera, l’atmosfera e la biosfera anche la tecnosfera, l’insieme delle strutture, delle tecnologie e dei processi di produzione che l’uomo ha nel passato costruito e usato e che continua a costruire e a usare.

I giornalisti potranno accreditarsi sul posto e – partecipando gli incontri – ottenere crediti validi per la formazione professionale continua. I Venerdì della Conoscenza sono aperti a tutti: l’ingresso alle conferenze è libero, ma si consiglia di inviare la conferma di partecipazione scrivendo a cultura@comune.dianomarina.im.it oppure accedendo alla piattaforma Eventbrite all’indirizzo http://tinyurl.com/VdConoscenza

Le conferenze possono essere seguite anche in diretta streaming accedendo all’indirizzo – valido per ogni incontro – https://dianomarina.consiglicloud.it/home

Venerdì 22 marzo 2024

“L’impatto della trasformazione climatica sull’ambiente, sulla società e sull’economia”

Ore 16.00 – Sala Consiliare del Comune di Diano Marina

Relatori

Ruggero Casacchia – Laurea in geologia, ricercatore CNR, già Presidente dell’Associazione Italiana per il “Remote Sensing”, Membro del Progetto Foresight del CNR.

Roberto Buizza – Fisico, matematico e climatologo. Prof. Scuola Sant’Anna di Pisa, già ricercatore e Capo della Divisione “Predictability” del “Centro Europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine”, Addetto Scientifico all’Ambasciata Italiana di Londra.

Venerdì 12 aprile 2024

“La donna della bomba atomica”

Ore 21.00 – Teatro Sandro Palmieri

In occasione de “i Venerdì della Conoscenza”, Gabriella Greison racconta la storia di Leona Woods, la fisica di Oppenheimer e il Progetto Manhattan attraverso un monologo tratto dal suo libro “La donna della bomba atomica” edito da Mondadori.

Venerdì 19 aprile 2024

“La transizione energetica, le Comunità Energetiche Rinnovabili”

Ore 16.00 – Sala Consiliare del Comune di Diano Marina

Relatori

Antonio Pezzini – Laurea in Filosofia, Membro del Comitato. Economico e Sociale Europeo e della Segreteria Tecnica del Ministro dell’Ambiente e Sicurezza Energetica (MASE), Docente universitario.

Dr. Nicola Armaroli – Chimico, Dirigente di ricerca al CNR, Direttore della rivista “Sapere” e Membro dell’Accademia Nazionale delle Scienze, Membro del Comitato Esecutivo della “European Chemical Society”, Premio letterario Galileo per la divulgazione scientifica.

Venerdì 3 maggio 2024

“Il futuro del cibo o il cibo del futuro?”

Ore 16.00 – Sala Consiliare del Comune di Diano Marina

Relatori

Cecilia Bartolucci – Laurea in chimica con specializzazione in biochimica, ricercatrice CNR, si occupa dell’impatto dell’alimentazione sulla salute, Membro del Progetto Foresight e Presidente della Fondazione Comitans.

Eleuterio Ferrannini – Diabetologo, Dirigente di ricerca al CNR, Prof. Università di Pisa e Prof. all’ University of Texas “Health Science Center” in San Antonio Texas, Membro della Società Italiana di Diabetologia, già Presidente dell’Associazione Europea per gli studi del Diabete.

Venerdì 24 maggio 2024

“Il mondo invisibile delle nanotecnologie”

Ore 16.00 – Sala Consiliare del Comune di Diano Marina

Relatori

Renzo Tomellini – Chimico, Capo di diverse Unità nella Direzione generale della Ricerca della Commissione Europea, in particolare delle Unità “Nano and converging sciences and technologies” e “Materiali avanzati”, già Capo della Segreteria tecnica del Ministro Roberto Cingolani, Docente universitario.

Annalisa Palange – Dottorato in Biotecnologie Mediche, ricercatrice presso l’Istituto Italiano di Tecnologia di Genova dove si occupa di nanotecnologie applicate alla salute.