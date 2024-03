Interessante iniziativa quella promossa (da circa dieci anni) e organizzata (con l’aiuto di alcuni volontari) dal vice-sindaco di Alzano Pierangelo Cisi, il quale contribuisce attivamente ad allestire una sorta di ricco punto di ristoro a Masone per il passaggio della classica Milano-Sanremo, come è avvenuto sabato 16 marzo (con l’arrivo dei corridori attorno alle 13.20). Invitato anch’io a partecipare a questa simpatica festa del ciclismo, all’uscita dal casello autostradale di Masone, intanto che stavo guardandomi attorno per capire dove fosse lo “stand” alzanese, in un attimo non ho più avuto alcun dubbio sulla direzione da prendere, perché a poca distanza mi ha subito colpito il grande gazebo, con posti a sedere, e circa centocinquanta persone che ronzavano soavemente attorno al miele dei gustosi piatti preparati e dell’amore per l’amicizia e lo sport. In pratica a tutti i passanti – compresi dirigenti sportivi, giornalisti, volontari, appassionati di ciclismo – venivano offerti salumi, con pane e grissini, un buonissimo risotto coi funghi (fatto sul momento), vino e uno straordinario piatto della nostra tradizione: pasta e fagioli, con i fagioli tipici di Alzano – c.d. lingue di fuoco – coltivati dall’agricoltore Luigi Torti e cucinati dalla moglie di quest’ultimo.

Come è nata questa tradizione gastronomico-ciclistica? Tutto è partito da Luigi Belcredi, storico autista del grande direttore della “Gazzetta” Candido Cannavò, il quale si è ricordato che spesso accompagnava il suo direttore proprio lì a Masone, in quella piazzola, per vedere il passaggio della corsa; ecco allora che, per onorare la memoria del famoso giornalista, ha pensato di allestire in quel punto un ritrovo per tutto il pubblico presente. E qui si inserisce il nostro Cisi il quale, diventato amico di Belcredi, ha negli anni incrementato l’offerta culinaria. Davvero una lodevole iniziativa per unire passione per il ciclismo e valorizzazione del territorio e della nostra enogastronomia, per una piacevole occasione di convivialità all’insegna della genuina amicizia.

R.C.D.

(nella foto, da sin: Delconte, il sindaco di Alzano Guagnini, l’ex campione Zandegù, il vice-sindaco Cisi con il fratello Giancarlo).