Nella giornata del 13 marzo le classi quinte dell’indirizzo Informatica e Telecomunicazioni hanno incontrato Gloria Milanesi e Lucia Zanaboni, rispettivamente HR Recruiting & Talent Development e Recruiting & Development dell’azienda Bulgari. L’incontro di orientamento si è svolto nella biblioteca della sede dell’I.I.S. “Guglielmo Marconi” di Tortona.

Nella prima parte dell’incontro agli studenti è stata illustrata la storia dell’azienda, iniziata dallo stabilimento principale di manifattura situato a Valenza che, negli anni, sarà destinato a diventare il più grande polo orafo del mondo. Inoltre sono state spiegate le mansioni svolte al suo interno: oreficeria, incastonamento e pulizia dei manufatti. Ogni fase lavorativa è stata mostrata attraverso video di testimonianze dei rispettivi dipendenti.

Nella seconda parte della conferenza è stato trattato il percorso che si può intraprendere per entrare a far parte di questa azienda. Innanzitutto occorre superare una selezione per accedere alla Masterclass iniziale, in cui si apprendono le basi dei singoli lavori. Ad essa segue un colloquio, superato il quale si accede ad un corso accademico. La Bulgari Jewellery Academy permette di specializzarsi nella mansione precedentemente scelta nella Masterclass, grazie all’aiuto di massimi esperti del settore, con una retribuzione fissa. Al termine del percorso formativo viene effettuata una scrematura per la selezione dei migliori candidati, che sono assunti con un contratto a tempo indeterminato.

In seguito sono stati illustrati il metodo di candidatura alla Masterclass e i benefit che si possono ottenere una volta entrati a far parte del complesso aziendale.

Infine, prima di concludere l’incontro, c’è stato un momento in cui i ragazzi hanno potuto porre delle domande per eliminare dubbi e perplessità sul percorso e sui requisiti da avere per far parte del mondo Bulgari.

Valentina Aghito, Matteo Belardi, Alice Carlucci, 5^AE