A Marziano, martire nel II secolo d.C. ai tempi dell’imperatore romano Adriano, è tradizionalmente attribuita la prima evangelizzazione del territori. Per 45 anni pastore di Tortona, sarebbe morto martire sotto l’imperatore Adriano tra il 117 e il 138.

Da alcuni documenti del secolo VIII che ne parlano, non risulta vescovo. È Valafrido Strabone che, in occasione della costruzione di una chiesa in onore del santo, lo indica come primo vescovo della comunità derthonese e martire.

Le reliquie, ritrovate sulla riva sinistra della Scrivia dal vescovo sant’Innocenzo (suo successore del IV secolo), sono nella cattedrale di Tortona. L’osso di un indice è conservato dalla fine del XVII secolo a Genola (Cuneo), di cui è anche patrono.

Nel 1875 il barone Guidobono Cavalchini Garofoli fece edificare una nuova cappella oggi collocata in Via Silvio Ferrari, in occasione dei festeggiamenti dei 1800 anni dall’inizio del vescovato del santo martire, posto secondo la tradizione nel 75 d.C. Anticamente la festività di San Marziano si celebrava il 27 marzo, ma fu il vescovo Cosmo Dossena (1612-1620) a spostarla al 6 marzo.



PROGRAMMA



7 marzo

MARZIANO UN SANTO PER AMICO a cura della Biblioteca Civica Tommaso De Ocheda

ore 16:30 Biblioteca Ragazzi letture e laboratori – info: tel. 0131.864444 e-mail biblioteca@comune.tortona.al.it



Correlati