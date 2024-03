Tortona la festa della Donna e Tortona si presenta con una serie di appuntamenti rilevanti organizzati dal Comune.



In occasione della Giornata internazionale della Donna, a Tortona sono previsti numerosi appuntamenti patrocinati dal Comune. Il programma prevede, giovedì 7 marzo alle ore 17.30, presso la Biblioteca Civica, l’evento conclusivo de “La versione delle donne: racconti di vita femminile”, sviluppato durante gli ultimi dodici mesi da Comune e CISA con la pubblicazione sui canali social di video che raccontano alcune donne tortonesi attive nel mondo del sociale, della politica, del lavoro e dell’imprenditoria. Venerdì 8 marzo alle ore 15 presso la sala della Fondazione CR Tortona in via Puricelli, l’Unitre Tortona presenta la conferenza di Adriana Maggi dedicata alla figura di “Rosalind Frankin che con una foto svelò il segreto della vita”, biochimica il cui lavoro fu fondamentale nella scoperta e comprensione del DNA. Alle 17.30 sempre in sala Fondazione, l’ANPI Tortona organizza una tavola rotonda sul tema “Art. 3 della Costituzione… senza distinzione di sesso… Libertà è donna” con gli intervento dell’on. Rossana Boldi e della dott.ssa Maria Grazia Pacquola, moderate da Matilde Bellingeri; saranno inoltre proiettati brani dall’intervista a Dolores Alberghini Cellerino, la staffetta partigiana “Alba”. Alle ore 21 nella sala giovani del Civico si terrà invece lo spettacolo teatrale “Non ci sono più le donne di una volta” di e con Daniela Tusa, a cura di “Donne Insieme”.

Sabato 9 marzo alle ore 15.30 nel Palazzetto dello Sport “Uccio Camagna” la Ginnastica Dinamica Militare e l’associazione Prassagora organizzano l’evento dal titolo “Io ci sarò e tu? Non fate finta di niente! Insieme contro la violenza” corso di autodifesa; alle 17 al RIdotto del Civico, si terrà la conferenza “Donne senza confini” a cura del CAV Consulta Associazioni di Volontariato di Tortona.

Infine, venerdì 8 e sabato 9 alle ore 16, presso il MA.DE Museo Archeologico Dertnona a Palazzo Guidobono, l’associazione Moto Perpetuo organizza visite guidate sul tema “La donna nel mito”.

IL PROGRAMMA



♦ 7 marzo

ore 18:00 Biblioteca Civica LA VERSIONE DELLE DONNE. RACCONTI DI VITA AL FEMMINILE a cura del Comune di Tortona e CISA

♦ 8 marzo

• ore 15 Sala Fondazione CRTortona ROSALIND FRANKLIN CHE CON UNA FOTO SVELÒ IL SEGRETO DELLA VITA di Adriana Maggi dell’Unitrè Tortona

• ore 16/17/18 MA.DE. VARIUM ET MUTABILE SEMPER FEMINA visite guidate a tema gratuite LA DONNA NEL MITO a cura di Moto Perpetuo

• ore 17:30 Sala Fondazione CRTortona art. 8 della Costituzione …SENZA DISTINZIONE DI SESSO – LIBERTÀ È DONNA tavola rotonda ANPI Tortona: intervengono Rossana Boldi Maria Grazia Pacquola, modera Matilde Bellingeri – proiezioni di brani dall’intervista a Dolores Alberghini Cellerino, la staffetta di Alba

• ore 21:00 Sala Giovani Teatro Civico NON CI SONO PIÙ LE DONNE DI UNA VOLTA spettacolo teatrale di Daniela Tusa a cura di Donne Insieme

♦ 9 marzo

• ore 15:30 Palazzetto dello Sport Camagna IO CI SARÒ E TU? NON FARE FINTA DI NIENTE Insieme contro la violenza

• ore 16/17/18 MA.DE. VARIUM ET MUTABILE SEMPER FEMINA visite guidate a tema gratuite LA DONNA NEL MITO a cura di Moto Perpetuo

• ore 17 Ridotto Teatro Civico DONNE SENZA CONFINI a cura della Consulta Associazioni di Volontariato Tortona



INFO: Biblioteca Civica Tommaso De Ocheda : tel. 0131.864444 e-mail biblioteca@comune.tortona.al.it