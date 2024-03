L’evento “La forza dei miei sogni. L’arma dello sport per superare limiti e paure” si è tenuto la scorsa settimana, organizzato dall’Arma dei Carabinieri con il patrocinio del Comune di Tortona, presso la Cittadella dello Sport, nuova “casa” del Derthona Basket. Alla serata hanno preso parte oltre 300 ragazzi che, con entusiasmo e passione, hanno compreso l’importanza della promozione dell’attività sportiva come strumento per affrontare e contrastare il disagio giovanile, prevenendo l’uso di alcool e droghe.

La prima conferma della bontà del progetto e dell’obiettivo conseguito è arrivata dal Comandante dei Carabinieri di Tortona Domenico Lavigna, sempre molto attento alla formazione nelle scuole e alla prevenzione: “In un momento di disorientamento in cui può succedere di perdere la fiducia in sé stessi e nei propri sogni, l’Arma dei Carabinieri – ha detto il Comandante – è in campo per dare forza e sostegno alle nuove generazioni. Questa volta lo fa con il Gruppo Sportivo Carabinieri in collaborazione con la Cittadella dello Sport, in un luogo che diventerà simbolo di socializzazione e inclusione per tutte le nuove generazioni di sportivi”.

Proprio alcuni atleti del Gruppo sportivo Carabinieri, rappresentanti la sezione atletica di Bologna hanno raccontato dei loro successi nella vita come nello sport: il maresciallo maggiore Ottaviano Iuliano e le carabiniere Greta Nnacchi e Giovanna Selva.

In rappresentanza delle ragazze e dei ragazzi delle società sportive tortonesi, Giorgia Susani (Derthona Nuoto), Ivan Fenech (Derthona Combat), Silvia Canape (Derthona Atletica) e Alice Scarabelli (ex Derthona Nuoto), hanno invece portato le loro storie a testimonianza di come lo sport li abbia resi “campioni” soprattutto nella vita, abbattendo limiti, barriere e dipendenze per lasciare spazio ai sogni e alle sfide future.

Un evento molto emozionante al quale ha preso parte anche il Sindaco di Tortona Federico Chiodi accompagnato dal Vicesindaco Fabio Morreale e dall’assessore Luigi Bonetti, il Vescovo Guido Marini, la Dott.ssa Maria Bruna Olivieri delegata del Questore di Alessandria, il Comandante Provinciale dei Carabinieri Colonnello Massimiliano Rocco e il Capitano Massimo Calemme della Guardia di Finanza. L’evento è stato moderato dalla giornalista tortonese Sonia Bedeschi ed ha rappresentato un successo anche per la Cittadella dello Sport, struttura che dimostra di essere già un punto di riferimento per il territorio tortonese e non solo.