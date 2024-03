Domenica 31 marzo, Pasqua, alle ore 21.00, appuntamento musicale straordinario, a Celle, con un concerto di musica clavicembalistica, in collaborazione con l’Associazione Corelli. La clavicembalista Maria Luisa Baldassari si esibirà con un programma di composizioni per cembalo delle scuole italiana, francese ed inglese e sarà accompagnata, in qualche brano, da Fabio Rinaudo alla cornamusa: musiche dai mondi del barocco europeo, come appunto è intitolato il concerto. Giorgio Siri, assessore alla Cultura, così afferma: “Ci tengo veramente a sottolineare che a Celle è la prima volta di un concerto interamente clavicembalistico, penso che sarà un evento gradito non solo a chi è appassionato ma anche a chi è curioso di saperne qualcosa di più e ringrazio l’Associazione Corelli per aver individuato la solista una bravissima musicista come Maria Luisa Baldassari, clavicembalista, direttrice d’orchestra e musicologa, specializzata nel repertorio antico. Sarà veramente una serata di Pasqua indimenticabile.”

