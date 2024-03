Il Circolo del Cinema al Megaplex Stardust

Dal 28 marzo al 3 aprile Un Mondo a Parte Regia: Riccardo Milani

Dal 27 marzo al 3 aprile Priscilla Regia: Sofia Coppola

I film verranno proiettati presso il Megaplex Strardust di Tortona in collaborazione con Tortona360, con la Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona e il patrocinio del comune di Tortona. ll prezzo del biglietto sarà di Euro 3,5 per gli iscritti al Circolo del Cinema (5 Euro proiezioni in 3D) normale per gli altri spettatori.

Dal 1 ottobre sarà necessario rinnovare la tessera del Circolo del Cinema per la stagione 2023-2024 o iscriversi all’Associazione presso la cassa del Megaplex Stardust di Tortona.

Un Mondo a Parte

Regia:Riccardo Milani. Sceneggiatura:Michele Astori, Riccardo Milani. Fotografia: Saverio Guarna. Montaggio: Patrizia Ceresani, Francesco Renda. Produzione: Wildside in associazione con Medusa Film. Attori: Antonio Albanese, Virginia Raffaele. Distribuzione: Medusa Film. Produzione: Wildside in associazione con Medusa Film. Paese: Italia,2024 . Genere: Drammatico, Commedia

Un Mondo a Parte racconta la storia di Michele Cortese, un maestro delle elementari, che sembra sta per affacciarsi a una nuova vita. Dopo aver insegnato per quarant’anni nella giungla delle scuole romane, l’uomo riesce a farsi assegnare all’Istituto Cesidio Gentile detto Jurico, ovvero una scuola, sita nel Parco Nazionale d’Abruzzo, con un’unica pluriclasse di bambini che vanno dai 7 ai 10 anni.

Aiutato dalla vice-preside Agnese e dagli alunni, Michele la sua iniziale inadeguatezza metropolitana e pian piano diventa uno di loro. Quando ogni cosa inizia ad andare per il verso giusto, però, giunge un’orribile notizia: a causa delle poche iscrizioni, la scuola a giugno chiuderà per sempre. È così che Michele, Agnese e i bambini inizieranno una lunga corsa contro il tempo per evitare che questa piccola realtà scolastica smetta di esistere .

Priscilla

Regia: Sofia Coppola. Sceneggiatura: Sofia Coppola. Fotografia: Philippe Le Sourd.

Montaggio: Sarah Flack. Attori: Jacob Elordi, Cailee Spaeny, Emily Mitchell, Jorja Cadence, Tim Post, Ari Cohen, Josette Halpert, Deanna Jarvis, Luke Humphrey, R Austin Ball, Rodrigo Fernandez-Stoll,Tonia Venneri. Distribuzione: Vision Distribution. Produzione: American Zoetrope, Stage 6 Films, The Apartment. Paese: USA, 2023. Durata: 113 min. Genere: Biografico, Drammatico

Priscilla è l’adattamento del libro autobiografico Elvis and Me di Priscilla Beaulieu Presley pubblicato nel 1985.

Racconta la storia della coppia, dal loro incontro in Germania quando lei aveva quattordici anni e lui dieci più di lei, fino all’ultimo giorno di vita del cantante. Priscilla che è figlia di un severo ufficiale dell’aeronautica degli Stati Uniti, sposa Elvis nel 1967 a ventidue anni dopo otto anni di fidanzamento, e nel ’68 ebbero una figlia, Lisa Marie.

Ma la vita con il re del Rock’n Roll non sarà facile, nel 1973 infatti i due divorzieranno. Al centro del film ci sono gli anni di maggior successo di Elvis che si spegnerà a soli quarantadue anni nel 1977, consumato dal suo malsano stile di vita.