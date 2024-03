Sabato 9 marzo (ore 21) al Teatro della Juta di Arquata Scriviaappuntamento con la Compagnia Onda Larsen di Torino e il suo nuovo spettacolo, una black comedy vincitrice del bando realizzato da Siae e Mibact: RESTI UMANI èuna produzione originale che spicca per la sua originalità e il tema sui generis.

Scritto da Lia Tomatis, con la regia di Luigi Orfeo, Resti Umani racconta di un mondo distopico in cui l’uomo è isolato in base alle proprie differenze caratteriali e fisiche, incapace di convivere con l’Altro e il Diverso.

Il primo riordinamento mondiale ha catalogato le persone rimandandole ognuna a “casa loro”, sembra purtroppo non essere bastato a sconfiggere i problemi della gente. È tempo quindi per un secondo riordinamento, affidandosi alla “Legge delle segnalazioni”: un sistema tutto nuovo che permette di segnalare le persone che si ritiene abbiano differenze fastidiose per la propria identità, in modo da ricollocare tutti questi “loro” lontano da i “noi” e nel giusto Paese. Differenza dopo differenza, però, il risultato è la creazione di Paesi composti da un unico abitante. Accade così che quattro Paesi, finiscano per confinare tra loro all’interno di uno stesso appartamento. I quattro Presidenti saranno pertanto costretti ad accordi internazionali per l’uso del bagno, della cucina e dei beni di prima necessità, facendo per la prima volta i conti con altri esseri umani e infine, forse, anche con loro stessi.

In scena gli attori Riccardo De Leo, Gianluca Guastella, Daniele Ronco, Lia Tomatis. Costumi Augusta Tibaldeschi, Scenografia Jacopo Valsania.

La stagione teatrale 2023-24 è resa possibile grazie al bando CortoCircuito di Piemonte dal Vivo, la collaborazione e il patrocinio dei Comuni di Arquata Scrivia e Gavi, il contributo di Fondazione CRT e Regione Piemonte.

Collaborano inoltre, come partners, il Consorzio “Le Botteghe Di Arquata”, Abilitando Onlus e il DLF – Dopolavoro Ferroviario Alessandria e Asti.

Biglietto intero € 12 Ridotto €10 Biglietto per under 18 € 8

Convenzioni con Unitre Grondona Arquata, Unidue Serravalle e Anpi.

PUNTI VENDITA : IL GIARDINO DELLE IDEE, Via Libarna 132 Arquata Scrivia, LIBRERIA AUT, Via Mameli 9 Gavi





ON LINE su Dyticket.it al link https://www.diyticket.it/festivals/471/10-stagione-teatrale-2023-2024





Info Info: 345 0604219 Vincenzo Ventriglia – www.teatrodellajuta.it;

www.accademiadellajuta.it; mail: teatrodellajuta@gmail.com