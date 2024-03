NEWSLETTER 4 febbraio 2024

Il Circolo del Cinema al Megaplex Stardust

Dal 7 al 13 marzo La zona d’interesse Regia: Jonathan Glazer.

Dal 7 al 13 marzo Caracas Regia: Marco D’Amore

(in lingua originale con sottotitoli in italiano) Dal 7 al 13 marzo Drive-Away Dolls Regia:Ethan Coen

I film verranno proiettati presso il Megaplex Strardust di Tortona in collaborazione con Tortona360, con la Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona e il patrocinio del comune di Tortona. ll prezzo del biglietto sarà di Euro 3,5 per gli iscritti al Circolo del Cinema (5 Euro proiezioni in 3D) normale per gli altri spettatori.

Dal 1 ottobre sarà necessario rinnovare la tessera del Circolo del Cinema per la stagione 2023-2024 o iscriversi all’Associazione presso la cassa del Megaplex Stardust di Tortona.

La zona d’interesse

The Zone of Interest Regia: Jonathan Glazer. Sceneggiatura: Jonathan Glazer. Fotografia: Lukasz Zal. Montaggio: Paul Watts. Musiche: Mica Levi.

Attori: Sandra Hüller, Christian Friedel, Ralph Herforth, Max Beck, Stephanie Petrowitz, Marie Rosa Tietjen, Lilli Falk, Wolfgang Lampl. Distribuzione: I Wonder Pictures. Produzione:A24, Extreme Emotions, Film4, House Productions, JW Films. Paese: Gran Bretagna, Polonia, USA, 2023 . Durata:105 min. Genere: Drammatico, Storico, Guerra

La zona d’interesse, film diretto da Jonathan Glazer, segue la vita quotidiana di una famiglia tedesca che vive accanto al campo di concentramento nazista di Auschwitz durante la Seconda Guerra Mondiale.

La famiglia Höss vive in un’elegante casa di campagna in riva al fiume, li vediamo fare il bagno con i bambini in estate, come se dietro al loro giardino non ci fossero i forni crematori del campo di concentramento. Il padre di famiglia è Rudolf Höss, comandante alla direzione del campo.

Seguiamo la vita di questa famiglia fuori e dentro ad Auschwitz. All’interno osserviamo il lavoro di Rudolf e fuori scorgiamo la moglie Hedwig che prende il tè con le amiche e i bambini che vanno in bicicletta allegramente. In sottofondo si sentono i rumori sinistri di prigionieri che marciano legati e nell’aria si vedono alzarsi nuvole di cenere.

Tra queste due dimensioni contrastanti, si intrecciano anche storie di coraggio e storie d’amore clandestine…

Drive-Away Dolls

Regia: Ethan Coen. Sceneggiatura: Ethan Coen, Tricia Cooke. Fotografia: Ari Wegner. Musiche: Carter Burwell. Attori: Margaret Qualley, Geraldine Viswanathan, Pedro Pascal, Annie Gonzalez, Matt Damon, Beanie Feldstein, Colman Domingo, Bill Camp, Joey Slotnick, Abby Hilden. Distribuzione: Universal Pictures. Produzione: Focus Features, Working Title Pictures. Paese: USA, Gran Bretagna, 2024. Durata: 84 min. Genere: Azione, Commedia, Thriller

Drive-Away Dolls racconta la storia di Jamie, uno spirito libero in crisi dopo la fine della relazione con la sua ex ragazza, e della sua amica Marian, che al contrario di lei è molto pudica, ma ha anche un gran bisogno di rilassarsi.

Le due si mettono alla ricerca di un nuovo inizio per entrambe e decidono di intraprendere un viaggio alla volta di Tallahassee, in Florida. La situazione, però, precipita quando le due ragazze si imbattono lungo la loro strada in un gruppo di criminali inetti.