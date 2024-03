Ieri mattina è stato rinnovato il “Patto per la Lettura della Città di Tortona” che vede protagonisti il Comune, il Sistema Bibliotecario Tortonese, tutte le Librerie cittadine e la Consulta delle Associazioni di Volontariato. Una collaborazione che si prefigge di ridare valore all’atto di leggere come momento essenziale per la costruzione di una nuova idea di cittadinanza.

Correlati