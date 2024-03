Oltre 3,3 milioni di euro sono stati assegnati a nove Comuni e un’Unione montana dell’Alessandrino per la realizzazione di dieci progetti di sviluppo territoriale.

L’importante stanziamento è reso possibile grazie all’azione sviluppata dalla Regione attraverso il Programma operativo complementare 2014-2020, che è stato approvato dal Cipess, con oltre 31 milioni di euro assegnati a 57 Comuni e due Unioni montane del Piemonte.



«Grazie al lavoro di squadra portato avanti con il Governo – commenta il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio – mettiamo a disposizione del territorio alessandrino più di 3,3 milioni di euro che gli enti locali attendevano da tempo per sbloccare interventi strategici nell’ambito di viabilità, sicurezza e gestione del territorio, riqualificazione urbana, scuola, sanità, inclusione, valorizzazione del patrimonio pubblico e culturale, turismo e sport. Un ulteriore intervento concreto che si aggiunge alle numerose azioni messe in atto fin dal primo giorno di mandato per consentire a ogni singola amministrazione del Piemonte di dare risposte efficaci alle richieste dei cittadini».



In provincia di Alessandria, la misura finanzia: con 880 mila euro la costruzione di un invaso a Grondona, a servizio del territorio dell’Unione montana Valli Borbera e Spinti; con 848 mila euro il rinnovamento delle tribune del campo da calcio di Quattordio; con 360 mila euro l’accessibilità della Torre dei Fieschi a Grondona; con 304 mila euro la riqualificazione del teatro di San Salvatore Monferrato; con 282 mila euro la creazione di un centro medico polifunzionale a Murisengo; con 190 mila euro il recupero di Palazzo Carisio a Cella Monte; con 151 mila euro la valorizzazione in chiave turistica di un edificio storico a Carrega Ligure; con 150 mila euro gli interventi all’impianto sportivo di Capriata d’Orba; con 104 mila euro il progetto “Bike’n foot hostel Monferrato” a Mirabello Monferrato; con 100 mila euro il restauro dell’ex chiesa di San Francesco a Castellazzo Bormida.



Lo stanziamento assegnato attraverso la programmazione regionale sarà cofinanziato per una parte dagli enti locali interessati. Lunedì 25 marzo, al Grattacielo Piemonte, la Regione incontrerà i beneficiari dei contributi per dare formalmente il via all’iter che permetterà di realizzare i progetti.



«Portare avanti questi interventi insieme agli enti locali – aggiungono gli assessori regionali al Turismo Vittoria Poggio e all’Agricoltura Marco Protopapa – significa consolidare un’intesa di territorio che permette alle nostre comunità di crescere ogni giorno, nell’ambito di una programmazione fatta di attenzione alle necessità di cittadini, imprese e associazioni che è ormai un modello di riferimento».