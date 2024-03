Per salutare la primavera e il ritorno di Sanremo in Fiore nelle strade cittadine, manifestazione ormai centenaria nata in onore della Dea Flora, l’area Eventi del Casinò di Sanremo invita i nuovi visitatori a usufruire di un free drink presso i bar nelle giornate di sabato 23, domenica 24 marzo e lunedì 25 marzo.

Verranno distribuiti dalle hostess dei volantini che possono essere convertiti in un free drink, semplicemente registrandosi al Casinò di Sanremo. La promozione è valida solo per le nuove tessere. Il coupon potrà essere utilizzato una sola volta per persona.

Le hostess saranno presenti sabato 23 marzo sul percorso compiuto dalle Bande e domenica 24 marzo all’arrivo dei Carri in fiore.

“Abbiamo voluto dedicare un gesto d’accoglienza ai nuovi visitatori e a coloro che da tempo non frequentano più la Riviera” – Sottolinea il Presidente e Amministratore Delegato dott. Gian Carlo Ghinamo con i consiglieri Avv. Lucia Artusi e dott. Eugenio Nocita – “Torna una delle manifestazioni più attese della Riviera che non si svolgeva dal periodo pre-Covid e il Casinò non poteva mancare questo importante appuntamento con un invito a brindare e quindi a festeggiare. Diamo il benvenuto così ai tanti turisti che visiteranno, il prossimo fine settimana, la nostra città.”