Nel pomeriggio del 25 marzo 2024, la nave da carico Ievoli Fast, in navigazione da Vado Ligure a Marsiglia, ha contattato via radio la sala operativa della Capitaneria di Porto di Imperia segnalando un improvviso malore occorso al Comandante dello stesso mercantile. Immediatamente il Primo Ufficiale di Coperta presente a bordo ha assunto la manovra facendo rotta verso la costa imperiese, mentre la motovedetta CP882, adibita ad attività di ricerca e soccorso in mare, mollava gli ormeggi dirigendosi verso il mercantile e trarre in salvo il malcapitato. La motovedetta giungeva così dopo pochi minuti sotto bordo del mercantile provvedendo al trasbordo del comandante della nave ed al suo trasporto nell’area portuale di Porto Maurizio. In banchina, allertata dalla Sala Operativa della Capitaneria, era già presente autoambulanza del 118 pronta a trasferire il Comandante presso l’ospedale di Imperia, dov’è tuttora ricoverato. In serata , dopo aver imbarcato un nuovo Comandante, il mercantile ripartiva per la destinazione prevista.

