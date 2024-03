Nel corso dell’ultima riunione la Giunta comunale, con apposita deliberazione, ha autorizzato la celebrazione di matrimoni civili e la costituzione di unioni civili presso siti diversi dalla casa comunale.

Con un avviso esplorativo pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente, l’Amministrazione comunale intende verificare la disponibilità di siti di rilevanza storica, culturale e ambientale o di strutture turistico-ricettive da concedere in comodato gratuito al Comune di Novi Ligure per tali celebrazioni. La concessione non comporterà per l’Amministrazione comunale spese od oneri e non determinerà per il proprietario l’acquisizione di diritti, né sotto il profilo di corrispettivo né sotto il profilo di eventuali servizi collegati.

I proprietari possono presentare le manifestazioni di interesse per proporre le proprie strutture entro le ore 12 del 15 aprile 2024. Alla domanda vanno allegati diversi documenti, specificati nel testo dell’avviso, tra cui la planimetria e la documentazione fotografica della sede proposta.

Le istanze possono essere consegnate direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Novi Ligure, oppure inviate tramite raccomandata o pec all’indirizzo protocollo@pec.comunenoviligure.it.

Personale incaricato dal Comune potrà effettuare sopralluoghi per verificare l’effettiva idoneità dei locali. All’esito positivo dell’istruttoria sarà costituito un elenco dei luoghi idonei a divenire “Casa Comunale” in occasione della celebrazione di matrimoni civili o della costituzione di unioni civili, da sottoporre alla successiva approvazione della Giunta comunale.