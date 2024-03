Il Comune di Diano Marina e Egea Ambiente danno il via alla prima giornata informativa dedicata alle attività commerciali e turistiche per la promozione di pratiche sostenibili di gestione dei rifiuti. L’iniziativa fa parte della campagna promossa dal Comune di Diano Marina in collaborazione con EGEA invitando le attività commerciali e i cittadini a usufruire di incontri e di punti informativi dedicati al compostaggio, alla raccolta differenziata e alla gestione del rifiuto organico.

Si comincia oggi con l’incontro pensato per le attività commerciali previsto nel pomeriggio, dalle 15.00 alle 17.00, presso la sala consiliare del Comune di Diano Marina. L’incontro fornirà informazioni specifiche sulle pratiche di raccolta del rifiuto organico e su come le attività possono contribuire in modo significativo a una gestione sostenibile dei rifiuti.

Giovedì 28 marzo, invece, si terrà l’incontro dedicato alla cittadinanza: appuntamento alle 18.00 sempre nella sala consiliare del Comune di Diano Marina, per tutti i cittadini che vorranno partecipare in presenza. Questo speciale appuntamento sarà trasmesso anche in diretta streaming sulla pagina Facebook https://www.facebook.com/EgeaGolfoDianeseAndorese

L’iniziativa continua con i punti informativi aperti a tutti dalle 08:00 alle 14:00 da martedì 26 a sabato 30 marzo e da martedì 2 a sabato 6 aprile. In queste date si potranno ricevere informazioni pratiche sulla gestione dei rifiuti presso i punti informativi di piazza del Comune, fatta eccezione per martedì 26 marzo e martedì 2 aprile, quando i punti informativi saranno allestiti presso il mercato locale, zona viale Kennedy.

“Quando è stato attivato il nuovo servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani il Comune aveva una percentuale di raccolta differenziata pari al 30%” dichiara l’assessore Feltrin. “Negli anni successivi con la costanza dei cittadini e il lavoro dell’ufficio ambiente e dell’azienda Egea la percentuale è salita al 57% del mese di febbraio 2024. Nonostante lo sforzo, ciò non basta per garantire gli standard europei di raccolta differenziata e per abbassare i costi di smaltimento del rifiuto. Per questa ragione abbiamo pensato di organizzare alcune giornate informative dirette soprattutto all’incremento della raccolta del materiale organico. L’eliminazione dell’umido dal conferimento dell’indifferenziata consente subito un abbassamento dei costi di smaltimento e la produzione di materiale importante per il ciclo dei rifiuti, consentendo la produzione di compost e materiale non inquinante e utile al terreno”. Questi i motivi per cui per le giornate dedicate alla alla raccolta differenziata si concentrano sul recupero del materiale organico e sulla raccolta del verde, sia attraverso il conferimento nei mastelli, sia attraverso l’utilizzo delle compostiere che il cittadino può chiedere gratuitamente presso gli sportelli di EGEA presenti in via Milano a Diano Marina.

Martedì 26 Marzo – Incontro per le attività commerciali

Dalle ore 15:00 alle ore 17:00 – Sala Consiliare del Comune di Diano Marina, piazza Martiri della Libertà.

Venerdì 28 Marzo – Incontro per i cittadini

Dalle ore 18:00 alle ore 19:30 – Sala Consiliare del Comune di Diano Marina, piazza Martiri della Libertà. Questo incontro sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook: https://www.facebook.com/EgeaGolfoDianeseAndorese

Da martedì 26 a sabato 30 marzo e da martedì 2 a sabato 6 aprile – Punti Informativi

Dalle ore 08:00 alle ore 14:00

Martedì 26 marzo e martedì 2 aprile – presso il mercato locale, zona viale Kennedy

Da mercoledì 27 a sabato 30 marzo e da mercoledì 3 a sabato 6 aprile – piazza Martiri della Libertà (piazza del Comune)