La Civiero Art Gallery ha inaugurato ieri pomeriggio la mostra collettiva “The Same Sky”, presso il Palazzo del Parco di Diano Marina. L’evento delle 17.00 è stato un momento straordinario di condivisione e riflessione, in cui il pubblico ha avuto l’opportunità di immergersi nelle opere di quattro artisti di fama internazionale.

La sala “R. Falchi” ha accolto una vasta gamma di opere, dalle suggestive sculture di Pablo Atchugarry alle innovative creazioni di Keita Miyazaki, dalle evocative rappresentazioni di Dagoberto Rodríguez alle sorprendenti opere di Yuken Teruya. I visitatori hanno avuto l’occasione di interagire con le opere e di esplorare i temi complessi trattati dagli artisti.

L’inaugurazione è stata anche un’opportunità per incontrare il curatore della mostra, Francesco Civiero, che ha guidato i visitatori attraverso le varie opere esposte, offrendo un’interpretazione approfondita e stimolante del significato dell’esposizione. La mostra “The Same Sky” sarà aperta al pubblico fino al 4 maggio 2024, offrendo ancora molte opportunità per immergersi nell’arte e nel dialogo tra cultura latino-americana e cultura orientale.

THE SAME SKY

Pablo Atchugarry

Keita Miyazaky

Dagoberto Rodríguez

Yuken Teruya

Sala “R. Falchi”, Palazzo del Parco Corso Garibaldi, 60 | Diano Marina (IM)

23 marzo – 4 maggio 2024

Orario di apertura al pubblico: tutti i giorni 16:00 – 19:00

domenica e festivi su appuntamento

Per ulteriori informazioni: Civiero Art Gallery, tel. +39.371.3712776 | +39.320.0261297, email: civieroartgallery@gmail.com, sito web: www.civieroartgallery.com.