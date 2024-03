BORDIGHERA EVENTI

25 – 31 MARZO 2024

già in corso presso Galleria Esperienze d”Arte Luzena, Piazza Ruffini

Mostra Permanente e vendita Luzena aperto su appuntamento info e prenotazioni +39 3493063154

Giovedì 28

presso Galleria dell’Accademia Baldo Via Lamboglia 3

dalle ore 16.30 alle ore 18.30 inaugurazione Mostra Aqua Mater di Giacomo Barberis

aperto dal 29 marzo al 2 aprile, e sabto 6 aprile dalle 15.30 alle 18.30

presso Biblioteca Civica Internazionale di Bordighera Via Romana, 52

alle ore 16:30

Presentazione del libro “La chiave della Torre” di Elisa Milano, illustrazioni di Paolo Formichi

Sabato 30 marzo

presso Piazza del Popolo a Bordighera Alta,davanti alla Chiesa di Santa Maria Maddalena

“Cumpagnia da Parmura” organiza un’attività artigianale della dimostrazione d’intreccio del “Parmurelo De.Co. Di

Bordighera” con l’oppurtunità di acquistare i manufatti.

EVENTI IN CORSO

Da venerdì 15 marzo a domenica 7 aprile

presso l’Ex Chiesa Anglicana, Via Regina Vittoria, 4 (accesso da Via Vittorio Veneto)

Dalle ore 16:30 alle ore 19:30 escluso il lunedì

“Mostra Antologica Tracce” di Sergio Gagliolo

ALTRE ATTIVITA’

Ogni sabato mattina presso i Giardini del Palazzo del Parco, dalle 8:00 alle 13:00

Mercato degli Agricoltori di Campagna Amica – Prodotti ortofrutticoli e alimentari a km 0

Yoga con Benedetta Spada presso Centro Sociale Bordigotto, Bordighera Alta

Insegnante Yoga con formazione in nutrizione naturale e naturopatia, autrice di libri yoga e benessere, voce in Radio 24 e Gazzetta dello Sport.

Lunedì ore 9:00 Ashtanga Yoga Gentile

Mercoledì ore 9:00 Immune Power Yoga

Giovedì ore 18:00 Yoga terapia

Sabato ore 11:30 Vinyasa Yoga Flow. Corsi in presenza o on-line

Per Info e prenotazioni:benedettaspada@gmail.com WhatsApp +39 351 84 31 658 www.benedettaspada.com

Yoga Pratica di Ashatanga – solo lezioni su prenotazione

Informazioni: Francesca 329 0487714

Laboratori teatrali individuali o in gruppo per adulti e ragazzi – Docente Dott.ssa Silvia Villa

ANPI, Via al Mercato 8 Info e iscrizioni: tel. 347 5446651 – 333 2866165

email villa.silviaannamaria@gmail.com – teatrodellaluna@hotmail.it

Yoga insieme presso Agrilunassa Yoga Studio, Strada Lunassa 10

Hata Yoga lunedì e giovedì ore 10:30

Yin Yoga lunedì e giovedì ore 18:00

Hata Vinyasa flow martedì e venerdì ore 18:00

Si tengono anche lezioni individuali e per gruppi.

Info: 391 3056443 – info@agrilunassa.com – federica.novelli@tiscali.it

Scuola di Teatro diretta da Giorgia Brusco

Sala Rossa Palazzo del Parco

Corsi per bambini da 8 anni e ragazzi da 13 anni

Info e costi: 393 1329581 – scuola@hicetnuncteatro.com

Museo Bicknell – Via Romana 39

 Biblioteca: lunedì e mercoledì dalle 9:00 alle 17:00, martedì e giovedì dalle 9:00 alle 13:00

 Visite lunedì 13:30 alle 17:00 e sabato dalle 14:00 alle 17:00 con visite guidate alle 15:30.

Info: 0184 263601 / 331 3449065 – Prenotazioni per visite guidate e consultazione biblioteca: bicknell@istitutostudiliguri.191.it

Villa Garnier – Via Garnier 11

Per informazioni e prenotazioni +39 0184 26 18 33 oppure mail a info@villagarnier.it

Orario fino al 31 marzo: mattino 9:30-11.30 (uscita entro le 12:30) / pomeriggio 14:00-16:00 (uscita entro le 17:00).

Biglietti: intero 5,00 € – ridotto gruppi minimo 5 persone 4,00 € – famiglia 4,00 € p.p. 10/18 anni 4,00 € – fino a 9 anni GRATIS.

Villa Mariani – Via Fontana Vecchia 5, Visita su prenotazione: 347 2364922 / 348 6006290 – fond.pmariani@tiscali.it

Villa Etelinda e Villa Regina Margherita CHIUSE

Giardino Esotico Pallanca – Via Maddona della Ruota, 1

Orario apertura:

Inverno 9:00-17:00

Estate 9:00-12:30 14:30-19:00

Chiuso il lunedìInfo: +39 0184 26 63 47 +39 328 32 73 151 garden@pallanca.it http://www.pallanca.it/

