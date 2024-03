San Bartolomeo al Mare si prepara ad accogliere il mercatino pasquale che farà brillare il lungomare con colori, tradizioni e divertimento per tutta la famiglia. Dal 30 marzo al 1 aprile, il Lungomare delle Nazioni sarà il cuore pulsante de “I Colori della Pasqua”, il mercatino con prodotti tipici e artigianato, che celebra le festività pasquali con una vasta gamma di prodotti che vanno dalla bigiotteria al miele passando da artigianato tessile, creazioni artistiche, fumetti e dolciumi. Dalle 10:00 alle 20:00 circa, i visitatori potranno immergersi nella magica atmosfera primaverile della Riviera di ponente, esplorando bancarelle piene di delizie culinarie, oggetti particolari e creazioni uniche.

Non mancheranno le occasioni di svago e divertimento per tutta la famiglia. Nei pomeriggi di domenica 31 marzo e lunedì 1 aprile, musica e animazione prenderanno vita lungo il lungomare, con Paolo Bianco, che intratterrà il pubblico con le sue selezioni musicali dalle 14:00 in poi.

E per i più piccoli (ma anche per i grandi che vogliono lasciarsi trasportare dalla magia), domenica 31 marzo a partire dalle 15:00, FEM Spettacoli presenterà Lello Clown e Mr Paolo per un pomeriggio spensierato da trascorrere in famiglia in piazza Torre Santa Maria.

Per ulteriori informazioni e dettagli sull’evento, è possibile contattare l’Ufficio IAT al numero +39 0183 417065.

I Colori della Pasqua – Lungomare delle Nazioni

Dal 30 marzo al 1 aprile – Mercatino artigianale e prodotti tipici

Domenica 31 marzo – Piazza Torre Santa Maria

Ore 14.00 Animazione musicale a cura di Paolo Bianco

Ore 15.00 “Lello Clown e Mr Paolo” spettacolo di magia e intrattenimento a cura di FEM Spettacoli

Lunedì 1 aprile – Piazza Torre Santa Maria

Ore 14.00 Animazione musicale a cura di Paolo Bianco