Si è svolto ieri sera il Consiglio comunale a Tortona, con diversi punti all’ordine del giorno alcuni dei quali verranno illustrati in altri articoli e nei prossimi giorni più dettagliatamente di quanto si fa adesso in modo succinto con la semplice cronaca di quanto è accaduto.

Approvati all’unanimità i verbali delle sedute precedenti si è passati alla revisione del regolamento edilizio comunale che è stata illustrata dal Vicesindaco Fabio Morreale: la modifica riguardava due articoli, il primo con la modifica del termine per la presentazione delle pratiche da esaminare in Commissione edilizia che viene fissato a cinque giorni lavorativi entro al data di convocazione (in precedenza era di sette giorni continuativi). L’altro punto riguardava invece i cancelli fronte strada delle attività commerciali che potevano essere aperti solo sulla pubblica via e che ora potranno invece essere aperti anche “a libro”. La revisione è stata approvata con i voti della maggioranza, astenuta l’opposizione.

Il Vicesindaco Morreale ha poi illustrato il piano di risanamento acustico già passato in Consiglio lo scorso anno, che prevede l’attuazione di una serie di misure per limitare l’inquinamento acustico in città, sulla base di uno studio che ha messo in evidenza le criticità nelle aree di maggior traffico. Nel frattempo è stato avviato l’iter procedurale la verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica e raccolto i pareri favorevoli di Arpa e Asl al piano di risanamento proposto; inoltre il piano è stato adeguato alle linee guida del Ministero dell’Ambiente. Approvazione unanime da parte del Consiglio.

L’Assessore Anna Acerbi ha illustrato la variazione al bilancio di previsione 2024 che ammonta nel complesso a 2.575.000 euro in gran parte riguardante i Lavori Pubblici. In particolare viene inserito l’addendum ai finanziamenti nell’ambito dei fondi compensativi per il Terzo Valico per far fronte all’aumento del costo dei materiali: sono stati quindi stanziati altri 249.000 euro per la scuola di logistica in via Bonavoglia e 1.133.000 euro per il completamento della tangenziale da strada per Sale a strada per Alessandria in località Torre Garofoli. Altre variazioni riguardano 33 mila euro per la manutenzione delle stazioni di pompaggio presso i sottopassi, 27 mila euro per manifestazioni e 21.600 euro di finanziamento per iniziative rivolte alle scuole dalla Regione Piemonte.

Per il dibattito e i singoli interventi è possibile vedere la registrazione della seduta: https://www.youtube.com/watch?v=gcI50Fu6Tvg&t=53s