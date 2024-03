Il consiglio comunale di giovedì 14 marzo ha approvato le modifiche apportate al regolamento comunale di polizia e decoro urbano del Comune di Diano Marina. Nello specifico, per quanto riguarda gli stendini utilizzati dai commercianti per l’esposizione della merce, è stato inserito l’art. 12-bis che disciplina le occupazioni consentite per le attività produttive. Rispetto alla precedente versioni, per il settore dell’abbigliamento e accessori, consente l’installazione fino a un massimo di 4 stender appendiabiti (prima era solo uno) secondo la larghezza del fronte del negozio nel rispetto del rapporto di uno stender ogni due metri lineari. Per le altre attività del settore non alimentare, alimentare e fiori sono state inserite modifiche relative alle dimensioni consentite.

I commercianti potranno fare richiesta di utilizzo del suolo pubblico presentando le pratiche tramite il Portale “Impresa in un giorno” del Comune di Diano Marina https://www.impresainungiorno.gov.it/web/guest/comune?codCatastale=D297 . Per una corretta compilazione dell’istanza si invita a consultare il regolamento di Polizia e decoro urbano (in particolare l’articolo 12 bis) https://www.comune.dianomarina.im.it/commercio/suolopubblico/attivita-commercialeartigianale dove viene specificata anche la documentazione necessaria (progetto, fotografie e indicazioni specifiche).

“Abbiamo ritenuto opportuno modificare il regolamento comunale di polizia e decoro urbano” spiega il consigliere Veronica Brunazzi (nella foto in basso) “a seguito della richiesta da parte della Confcommercio del Golfo Dianese per quanto riguarda le modalità di occupazione del suolo pubblico per le attività commerciali. Si tratta di un’iniziativa volta ad arginare il fenomeno dell’occupazione di suolo pubblico non conforme, in modo da garantire il giusto decoro pubblico, che va a vantaggio della qualità dell’offerta commerciale dianese”.

“Confesercenti ha lavorato assiduamente negli scorsi mesi con proficua collaborazione con l’Amministrazione comunale dianese sulle modifiche da apportare al regolamento del commercio” dichiara il Dott. Massimiliano Cammarata, responsabile enti territoriali Confesercenti della provincia di Imperia. “Modifiche rese necessarie per semplificare ed uniformare la normativa relativa agli “stendini” in uso alle attività commerciali cittadine. Certi che il lavoro svolto possa portare dei vantaggi agli esercizi commerciali rimaniamo a disposizione di tutti coloro che necessitassero ulteriori informazioni in merito”.

“Con questo regolamento si garantisce da una parte un miglior decoro urbano e dall’altre parte si danno finalmente certezze agli imprenditori, che possono contare su una precisa normativa di riferimento” sottolinea il Presidente della Confcommercio del Golfo Dianese, Paolo Saglietto. “Ringrazio l’Amministrazione comunale e in particolare il consigliere delegato al Commercio Veronica Brunazzi, gli uffici comunali e il comando della Polizia locale per la grande attenzione che hanno ancora una volta dimostrato nei confronti del tessuto commerciale cittadino”.

