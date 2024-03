In occasione del centenario della nascita della città di Imperia, l’Associazione UISP APS, con il patrocinio del Comune di Imperia – Assessorato allo Sport, Cultura e Manifestazioni – presenta una serie di cinque “Trekking Urbani” dedicati alla scoperta del territorio e della sua storia passata e recente.

La prima delle cinque giornate di trekking si terrà sabato 30 Marzo, con il percorso ad Oneglia. Durante la camminata, i partecipanti avranno l’opportunità di esplorare il recente passato industriale, lo sviluppo urbanistico e i traffici portuali, nonché di conoscere personaggi di rilievo come Maria Pellegrina Amoretti, la prima donna italiana laureata in legge nel 1777.

L’iniziativa è completamente gratuita e aperta a tutti i cittadini e ai turisti interessati a scoprire la storia e il territorio di Imperia attraverso un’esperienza all’insegna del divertimento e dell’attività fisica.

L’appuntamento è alle ore 9.30 in Piazza De Amicis, di fronte alla Biblioteca. La camminata durerà circa 2 ore.

“Questa iniziativa, inserita tra le attività in occasione del centenario, promuove Imperia come una destinazione ideale per gli amanti dello sport outdoor per tutto l’anno. Un’occasione per esplorare la bellezza della nostra città, godere delle sue risorse naturali e storiche e allo stesso tempo mantenere uno stile di vita attivo e sano. Invitiamo tutti coloro che desiderano trascorrere del tempo all’aperto e divertirsi a partecipare a questa avventura”, commenta l’assessore allo Sport, Marcella Roggero