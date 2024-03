Prosegue il progetto promosso dalla Consulta della Associazioni di Volontariato del Comune, in collaborazione con il Tavolo provinciale del Volontariato e con il patrocinio della Città di Tortona e della Provincia di Alessandria, per promuovere nel corso di tutto l’anno la cultura della non violenza. L’iniziativa, presentata nel corso della “tavola rotonda” costituita in occasione della Giornata Internazionale della Donna, prevede la distribuzione di questa locandina che riporta in evidenza i numeri di pubblica utilità e riproduce la gestualità che segnala situazioni di pericolo.

Ancora una volta la CAV di Tortona ha prontamente risposto all’invito del Tavolo Provinciale del Volontariato, che ha sollecitato ad un impegno congiunto e condiviso tra i diversi attori istituzionali e sociali del territorio sul tema della parità di genere, della tutela dei diritti delle donne e del più generale contrasto ai fenomeni di violenza.

Un sentito ringraziamento da parte della Consulta e dell’Amministrazione Comunale ai commercianti tortonesi che collaborano alla realizzazione di questo progetto, dando visibilità alla locandina nei loro negozi.