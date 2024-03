Al fine di migliorare il decoro urbano e di tutelare l’ambiente, il Comando della Polizia Locale ha intensificato l’attività di rimozione di veicoli abbandonati sul territorio comunale, anche grazie a un’apposita convenzione stipulata con un’impresa di rottamazione, che ha già permesso di rimuovere a titolo gratuito quasi 200 veicoli negli ultimi due anni.

Nella giornata di ieri si è svolto l’ultimo intervento in ordine temporale, con gli agenti della Polizia Locale che hanno provveduto alla rimozione di quattro veicoli e di una roulotte, quest’ultima da tempo in stato di abbandono in zona Cantalupo. Le attività proseguiranno nei prossimi giorni e si concentrerranno in particolare sulle frazioni cittadine.

“Le auto abbandonate rappresentano un serio problema di degrado cittadino e possono rappresentare un pericolo per la salute e la sicurezza dei residenti. L’impegno dell’Amministrazione e del sindaco Scajola per una città più bella e vivibile passa anche da questi interventi, che possono sembrare banali ma non lo sono. Un ringraziamento alla Polizia Locale che sta lavorando assiduamente in queste settimane nella rimozione di veicoli abbandonati in tutto il territorio imperiese. Pochi giorni fa c’era stato un altro intervento in zona Ferriere per rimuovere tre veicoli in stato di abbandono che, tra l’altro, occupavano tre posti auto bianchi utilizzabili gratuitamente da tutti“, commenta l’assessore delegato alla Polizia Municipale, Antonio Gagliano.